После года взаперти ребёнок-инвалид переехал в новую квартиру в Новосибирске

Ребёнок-инвалид из Новосибирска, который год не был на улице, наконец-то переехал в новую квартиру. О 13-летнем Диме, ставшем заложником обстоятельств, узнали после обращения его мамы на прямую линию Владимиру Путину.

Любовь Гурская рассказала о проблеме отсутствия доступной среды в общежитии, где они живут с сыном, у которого ДЦП. В комнате 11 кв.м. женщина смогла расположить спальные места, рабочее место для Димы, кухню и шкаф. Но на коляске уже практически не развернуться. Узкие дверные проёмы не позволяют закатить Диму в душевую на этаже, маме приходится носить его на руках. А чтобы выйти на улицу, нужно преодолеть 9 ступенек до лифта, потом еще несколько от лифта, бесконечное количество порожков и высоченное крыльцо.

Из-за этого Дима не был на свежем воздухе порядка года.

Скучая по прогулкам на улице, мальчик создал в мессенджере группу «Природа», где попросил знакомых их присылать фото природы. Дима мечтал сходить в зоопарк и в океанариум.

После того, как о запертом подростке узнала вся страна, общественники подключили прокуратуру и Следственный комитет. Суд встал на сторону ребенка и мэрия Новосибирска нашла для Димы и его мамы квартиру почти в четыре раза больше их комнаты в общежитии. Переехать Любови с сыном помогли активисты новосибирского «Народного фронта».

В новую квартиру Дима ехал с закрытыми глазами.

— Вау! Вот это да!, — восторженно воскликнул мальчик, когда открыл глаза и увидел свою комнату.

После маленькой комнаты просторная квартира показалась мальчику чем-то нереальным.

— Скоро Дима сможет выходить на улицу. Для этого осталось изготовить откидной пандус. Устройство появится до 20 октября, — рассказали в «Народном фронте».

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура через суд добилась благоустроенной квартиры для инвалида из города Тогучина. Районная администрация несколько лет «динамила» парня и его семью, стоявших в очереди на жилье. Он и его пожилые родители вынуждены были ютиться в глиняном домике общей площадью 20 квадратных метров. В хижине, где нет воды, отопления, санузла, семья даже обедала по очереди, потому что больше двух человек за стол не помещалось.