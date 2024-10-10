Третью ГЧП-поликлинику сдают в Заельцовском районе Новосибирска

Группа «ВИС» готовит к вводу в эксплуатацию третью поликлинику ГЧП-проекта. Речь идет о поликлинике №27, расположенной в Заельцовском районе Новосибирска.

— Задержка со строительством объекта была связана с тем, что муниципальное предприятие вовремя не исполнило обязательства по подключению здания к водоотведению, — пояснил и в ГК «ВИС». — После того, как эти работы были проведены удалось начать отделку помещений первого этажа.

Сегодня на объекте завершены все строительные работы, идет завоз, сборка и расстановка мебели.

Новая поликлиника общей площадью более 11 тысяч квадратных метров будет обслуживать почти 30 тысяч человек. Шестиэтажное здание располагается на ул. Ереванской и рассчитано на 658 посещений в смену.

Первая ГЧП-поликлиника была сдана в Новосибирске в марте 2024 года — №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.). Вторая получила разрешение на ввод в сентябре.

— После завершения строительства каждый объект обязан пройти лицензирование, чтобы в нём возможно было осуществление медицинской деятельности, — подчеркивают в ГК «ВИС».

Как пояснили редакции Infopro54 в службе 122, прием в новой поликлинике №7, открытой полгода назад, до сих пор не ведется. На сайте 2ГИС в карточке объекта висит объявление «скоро открытие».

До 1 декабря 2024 года сдвинуты сроки ввода поликлиники №13 на ул. Александра Чистякова в Кировском районе. В июне мэрия Новосибирска также продлила сроки строительства поликлиники №16 (на пл. Райсовета) продлен до 31 декабря 2025 года, а поликлиники №18 (на ул. Степной) — до 28 февраля 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что ревизию обещаний по строительству школ и поликлиник проведут в Новосибирске.