Андрей Кузнецов: «Вектор борьбы сместится в плоскость выборов»

Политолог, редактор «Центра деловой жизни» Андрей Кузнецов в интервью Infopro54 подвел итоги политического сезона-2024 и дал прогнозы на 2025 год.

Итоги года

— Андрей, какие основные политические события в Новосибирской области вы можете отметить?

— В первую очередь, это досрочные выборы мэра Новосибирска по новой схеме через конкурс. Определение фаворита несколько затянулась, но в целом кампания прошла гладко. Депутатский корпус и активная общественность приняли изменения правил игры, исключающие прямые всенародные выборы.

Во-вторых, произошли кадровые перестановки в руководстве областного правительства, мэрии Новосибирска, Законодательного собрания Новосибирской области. В предвыборный год политический истеблишмент входит в условиях необходимости выстраивания отношений с новыми структурными руководителями.

В-третьих, стартовала большая реформа органов власти в районах области, последствия которой тоже скажутся в кампании по выборам в 2025 году.

В-четвертых, партийные структуры начали мобилизацию к избирательному циклу 2024-2025. Партия «Новые люди» усилилась за счёт присоединения депутатского объединения «Лига эффективности», ЛДПР провела комплексную перезагрузку региональной парторганизации, «Единая Россия» приросла за счёт выходцев из ЛДПР.

В-пятых, произошло изгнание иноагентов из Совета депутатов Новосибирска, обнулившее представленность несистемной оппозиции в местной власти.

В-шестых, нельзя абстрагироваться от политических последствий многочисленных громких арестов высокопоставленных чиновников и политиков, случившихся в этом году. Во властном истеблишменте заметно возросло нежелание брать на себя управленческие риски, чреватые претензиями со стороны правоохранительных органов.

— В 2023 году вы прогнозировали борьбу за власть при новом мэре. Ваши ожидания оправдались?

— На стадии определения фаворита кампании по движению складок на ковре можно было сделать выводы о непубличной борьбе разных центров влияния за возможность продвинуть на первый план своего кандидата. Как только стало ясно, что кандидат губернатора — это Максим Кудрявцев, интриги в этой части утратили смысл. Пошли переговоры о распределении постов в мэрии.

Как видим, команда в исполнительной власти города обновилась весьма существенно. И структура ещё не «устаканилась». Есть вопросы, связанные с распределением сфер влияния между разными руководителями, которые решаются не без трений, но и без острых конфликтов (пока).

При Максиме Кудрявцеве команда губернатора Андрея Травникова оказывает определяющее влияние на мэрию. В то же время, у городских центров влияния остаются возможности лоббирования своих интересов через депутатский корпус. Сейчас вектор борьбы сместится в плоскость выборов. Распределение постов в будущем составе горсовета — пасьянс возможностей.

Особенности года

— Можете ли вы выделить какие-то особенности этого года в политическом плане?

— Заметно успокоилась тональность в диалогах между депутатами и чиновниками, что на областном, что на городском уровнях. За исключением разовых рецидивов, накал критики снизился. При этом почти все те же самые вопросы, по поводу которых кипели страсти в прошлые годы, остались в повестке. Полагаю, что качество коммуникации изменилось в связи с предстоящими выборами в заксобрание и горсовет. На финальной дистанции депутаты нуждаются в добрых отношениях с чиновниками, способными помочь в ускоренном исполнении наказов и в других вопросах, улучшающих электоральный потенциал.

Прогнозы

— Ваши прогнозы на 2025 год?

— Секвестр планов развития на областном уровне подсказывает, что власти будут больше достраивать, чем строить. Но недостроенного за последние годы накопилось столько, что год мог бы стать счастливым периодом Больших Вводов, если бы удалось по счастливому стечению обстоятельств завершить все резонансные объекты.

— В 2025 году в Новосибирской области пройдут выборы в Заксобрание. Как вы оцениваете конкуренцию? Ожидаете ли сюрпризов?

— Предстоит масштабная кампания по выборам в заксобрание и горсовет. В части партийных списков главная интрига — сумеет ли КПРФ сохранить второе место после ухода Анатолия Локтя с поста мэра. Насчет первого места сомнений нет. Если не случится катаклизм планетарного масштаба, большинство мандатов выиграет ЕР. По одномандатным округам интриг будет гораздо больше. Особенность предстоящей кампании в том, что готовиться к ней серьёзно настроенные соискатели начали не за год, как это обычно бывает, а гораздо раньше. На некоторых территориях борьба в «холодном» режиме за позиции идет с 2021-2022 годов. Думаю, что, несмотря на тренд к снижению интереса к местным выборам, обусловленный смешением партийных идентичностей, новосибирским избирателям в следующем году будет поинтересней.

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