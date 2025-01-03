В Новосибирске с начала года подорожали проезд в электричках, алкоголь и штрафы

Перед Новым годом новосибирцы уже столкнулись с повышением цен на проезд в метро и наземном общественном транспорте, где одна поездка подорожала сразу на пять рублей — до 40 рублей. А 1 января вступил в силу приказ департамента по тарифам Новосибирской области, который ввел новые цены на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. В соответствии с документом стоимость проезда в электричках выросла на 9-18%, а до большинства станций — на 11-14%. Таким образом, минимальная стоимость проезда в пределах 1 и 2 тарифной зоны (до 15 км) подорожала на пять рублей и составила также 40 рублей.

В начале 2025 года начала расти в цене и бытовая техника — сразу на 20 %. Ожидается, что больше всего подорожают холодильники. Интересно, что рост цен на бытовую технику эксперты связывают не только с высокой ключевой ставкой, ростом курсов иностранных валют и увеличением логистических расходов. Сыграет свою роль и ужесточение требований Минприроды РФ к ввозу продукции с хладагентами. Эти вещества используют в кондиционерах и холодильном оборудовании для охлаждения воздуха и поддержания оптимального температурного режима.

Широко представленные на новосибирских прилавках напитки от «Черноголовки», «Садов Придонья», «Боржоми» и других производителей подорожают на 9-15 %. Компании уведомили об этом ритейлеров, ссылаясь на повышение с нового года акцизов на сахаросодержащую продукцию и увеличивающиеся издержки.

Подорожает и крепкий алкоголь. Дело в том, что Министерство финансов РФ решило повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, увеличив ставки акциза на алкогольную продукцию с объемной долей спирта свыше 18% с текущих 643 рублей до 673 рублей за 1 литр безводного этилового спирта. Таким образом, с 1 января бутылка водки 37 — 40 градусов у производителя стала стоить не менее 246 рублей. В рознице цена будет варьироваться от 286 (37-38 градусов) до 299 (39-40 градусов) рублей. За водку крепостью 55-56 градусов покупателям придется заплатить 464 рубля (сейчас 307 рублей). Цена на коньяк вырастет с 556 до 651 рублей, а на бренди — с 403 до 472 рублей.

Минимальный размер акциза на сигареты с 1 января увеличатся до 4 тысяч рублей за 1 тысячу штук — 2945 рублей. В результате минимальная розничная цена пачки сигарет вырастет с 1 января со 129 до 135 рублей.

Помимо этого, в Новосибирске с января вырастут цены на техосмотр, почти 7,5%. Еще на полторы тысячи рублей подорожает патент для мигрантов. С 1 января 2025 года за ведение трудовой деятельности в нашем регионе мигранты будут платить 7900 рублей.

Кроме того, с 1 января вырастут штрафы для автомобилистов. Так, например, за непристегнутый ремень или проезд на красный свет придется заплатить 1,5 тыс. рублей, за повторный штраф за отсутствие ОСАГО – 5 тыс. руб. А за управление транспортным средством в состоянии опьянения — 45 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что рост цен на продукты первой необходимости заморозили в Новосибирске. Крупные торговые сети пообещали притормозить подорожание мяса птицы, молока, хлеба и борщового набора.