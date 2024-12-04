Сибирское отделение РАН заплатит девять миллионов рублей за шведский стол

Кейтеринговую компанию для организации завтраков в формате «шведский стол» в гостинице «Золотая долина» ищет Сибирское отделение Российской академии наук. Федеральное учреждение Новосибирска готово заплатить за обслуживание гостей 8 млн. 820 тыс. рублей. Сведения об открытом аукционе опубликованы на сайте госзакупок. Итоги торгов подведут 13 декабря.

Согласно техзаданию, победитель конкурса в течение всего 2025 года будет обеспечивать завтраками гостей «Золотой долины». В документе расписан подробный рацион из нескольких десятков позиций, начиная с сахара и горчицы и заканчивая полноценными блюдами. Так, гостей будут кормить не только отварными яйцами, но и предлагать им скрэмбл, куриные котлетки, картофельное пюре и многое другое.

Итоговая цена, которую определит аукцион, будет выплачена будущему подрядчику разовым платежом в 2025 году. Размер обеспечения исполнения контракта, назначенный заказчиком, составляет 10 %.

Уточняется, что цена контракта включает все расходы, которые исполнитель понесет в период оказания услуг, в том числе страхование и налоги, «если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком».

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирцев резко вырос спрос на доставку готовой еды из ресторанов. Горожане стали чаще заказывать в ресторанах еду для повседневного приема пищи, а не для праздников.