Следователи проводят проверку после пожара на АЗС под Новосибирском

2 декабря в городе Искитиме Новосибирской области на автоматизированной заправке произошёл взрыв, который вызвал сильный пожар. Проводится доследственная проверка.

На Smart АЗС огонь вспыхнул, когда рядом находился бензовоз. Всё случилось внезапно, после детонации огонь быстро распространился по всей территории заправки. В результате происшествия пострадали сотрудница АЗС и водитель бензовоза, их госпитализировали с ожогами.

Правоохранители рассказали, что жизни, пострадавших ничего не угрожает.

— В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Пожарные расчеты МЧС оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь. Однако, к сожалению, заправка почти полностью выгорела.

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