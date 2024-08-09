После рухнувшей в Бердске ЛЭП следователи возбудили уголовное дело

Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело после сбитой водителем погрузчика в Бердске ЛЭП. Самая крупная авария на электросетях за всю историю города произошло воскресным вечером 4 августа.

По данным следствия, водитель фронтального погрузчика осуществлял работы по погрузке бетонных плит, строительного мусора и перемещению грунта вблизи опоры ЛЭП. Ковшом спецтехники он ударил по опоре, что привело к ее падению и уничтожению.

В результате были повреждены провода, нарушено снабжение электричеством части потребителей Новосибирского района и Советского района Новосибирска и города Бердска. АО «РЭС» причинен крупный материальный ущерб.

— По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба». Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств, — рассказали в СУ СК по региону.

Ранее редакция сообщала о том, что восстановление электроснабжения в Бердске началось через 4 часа после аварии. Глава города Роман Бурдин заявил, что это самое крупное ЧП на электросетях за всю историю Бердска.