После укуса клеща у ребенка начал развиваться остеопороз

— Шесть лет назад, когда мы гуляли в парке, Вадика укусил клещ. Мы сразу обратились в больницу, там сыну ввели иммуноглобулин. Но через две недели у него поднялась температура, началась рвота, очень сильно болели руки. Опять повезли его в больницу, врачи поставили диагноз ОРВИ и отправили нас домой. Но ночью у Вадика парализовало половину тела. Тогда стало понятно, что это клещевой энцефалит. Сын впал в кому, неделю был в реанимации, ему постоянно вводили сильнодействующие препараты, лечение продолжалось несколько месяцев, — рассказывает мама мальчика Татьяна Затеева.

После выписки Вадик снова учился сидеть, говорить, писать. Но совсем не мог ходить: начались проблемы с позвоночником и суставами. Весной ребенку сделали две сложные операции на ногах. Когда сняли гипс, увидели, что кости и сосуды истонченные, кровообращение нарушено.

— Чтобы вернуть Вадику возможность ходить, нужна срочная и дорогая реабилитация. Оплатить ее нам очень тяжело. Сын на домашнем обучении, но очень хочет вернуться в школу. Он очень способный, занимается в школе программирования, даже принимает участие в международных онлайн-конференциях, разрабатывает свой проект. Помогите Вадику, пожалуйста! — просит Татьяна Затеева.

Невролог-реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск) Оксана Тасенкова поясняет, что у Вадика после перенесенного энцефалита и двух операций на ногах выявлены признаки остеопороза.

— Кости стали хрупкими, нарушено кровоснабжение нижних конечностей, мальчик не может ходить. Ему требуется курсовое реабилитационное лечение для восстановления опорно-двигательных функций ног. Постепенно Вадик научится ходить с двумя тросточками, а затем и с одной тростью. Надеемся, что в перспективе мальчик сможет ходить самостоятельно, — говорит Оксана Тасенкова.

По информации Русфонда, для реабилитации необходимо 352438 рублей.

Помочь Вадику можно по ссылке.