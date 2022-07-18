В Новосибирске стали больше выявлять бессимптомных больных ковидом

— За минувшую неделю в Новосибирской области зарегистрировано 334 случая заболевания коронавирусом — на уровне предыдущей недели. Однако, среднесуточный тем прироста увеличился — до 0,02, коэффициент распространения также подрос и составляет чуть больше единицы, —сообщил на оперативном совещании глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

Наибольшее количество заболевших дают районы области — 203 человека или 61% от общего числа. За неделю проведено 40 тыс тестов. С клиническими проявлениями ОРВИ —93%. Кроме того, Щербатов обратил внимание губернатора области Андрея Травникова на то, что на минувшей неделе активно выявлялись бессимптомные носители COVID-19. Их число достигло 3% от общего количества граждан с выявленным коронавирусом.

— Прогноз — ожидается незначительное повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мы видим это и по другим регионам. Нужно доносить до населения рекомендованные меры профилактики, в частности использования масок в группах риска: 65+, с хроническими заболеваниями. Нужно рекомендовать им в общественных местах использовать маски, — говорит Щербатов. — Кроме того, пока нет подъема по инфекции нужно активно проводить иммунизацию и ревакцинацию.

Впрочем, глава управления Роспотребнадзора отметил, что если пойдет увеличение заболевших, то за счет легких бессимптомных форм, что скажется на загрузке поликлинической сети. Эта тема прорабатывается на оперативном штабе. Госпитальная база, по его оценке, не понадобится.

Комментируя доклад Андрей Травников заявил, что основной акцент нужно сделать на вакцинацию и ревакцинацию, а также поручил Роспотребнадзору и Минздраву отслеживать темпы прививочной кампании и еженедельно докладывать о результатах

По данным Минздрава области, за последние сутки в регионе коронавирусом заболел 41 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе продлили режим повышенной готовности до 30 сентября.