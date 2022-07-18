В Новосибирске стали больше выявлять бессимптомных больных ковидом

— За минувшую неделю в Новосибирской области зарегистрировано 334 случая заболевания коронавирусом — на уровне предыдущей недели. Однако, среднесуточный тем прироста увеличился — до 0,02, коэффициент распространения также подрос и составляет чуть больше единицы, —сообщил на оперативном совещании глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.
Наибольшее количество заболевших дают районы области — 203 человека или 61% от общего числа. За неделю проведено 40 тыс тестов. С клиническими проявлениями ОРВИ —93%. Кроме того, Щербатов обратил внимание губернатора области Андрея Травникова на то, что на минувшей неделе активно выявлялись бессимптомные носители COVID-19. Их число достигло 3% от общего количества граждан с выявленным коронавирусом.
— Прогноз — ожидается незначительное повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мы видим это и по другим регионам. Нужно доносить до населения рекомендованные меры профилактики, в частности использования масок в группах риска: 65+, с хроническими заболеваниями. Нужно рекомендовать им в общественных местах использовать маски, — говорит Щербатов. — Кроме того, пока нет подъема по инфекции нужно активно проводить иммунизацию и ревакцинацию.
Комментируя доклад Андрей Травников заявил, что основной акцент нужно сделать на вакцинацию и ревакцинацию, а также поручил Роспотребнадзору и Минздраву отслеживать темпы прививочной кампании и еженедельно докладывать о результатах
По данным Минздрава области, за последние сутки в регионе коронавирусом заболел 41 человек.
Ранее редакция сообщала о том, что в регионе продлили режим повышенной готовности до 30 сентября.
Фото pixabay — KlausHausmann
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