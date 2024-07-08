После визита прокурора появился тротуар в Ленинском районе Новосибирска

В Ленинском районе Новосибирска появился тротуар после вмешательства прокуратуры. Ранее в районе остановки «Криводановский карьер» пешеходы были вынуждены ходить по проезжей части. О ежедневных рисках горожан угодить под проезжающие автомобили по пути на остановку на улице Клубная в надзорный орган сообщил местный житель.
— Указанные нарушения послужили основанием для внесения прокурором представления мэру города, которое было удовлетворено. Работы по строительству тротуара были включены в план строительных работ на 2024 год. В настоящее время подрядной организацией завершено строительство тротуара, — отметили в региональном ведомстве.
Кроме того, по инициативе надзорного органа городской бюджет дополнительно профинансирован на 100 млн рублей на выполнение работ по строительству и ремонту тротуаров. Уже заключены контракты и выполняются работы на 72 объектах во всех районах Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что после вмешательства прокуратуры жильцам дома №2 по проспекту Дзержинского сделали перерасчет за содержание жилья. Директора управляющей компании, нарушившего требования жилищного законодательства, привлекли к административной ответственности.
Источник фото: пресс-служба прокуратуры НСО
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