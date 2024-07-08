Составлен социальный портрет туристов, приезжающих в Новосибирскую область

В Новосибирской области составлен социально-демографический портрет туриста.

Согласно исследованию аналитического центра медиахолдинга Profi.Travel, регион наиболее привлекателен для туристов в возрасте от 18 до 44 лет, которые не состоят в браке и не имеют детей. Об этом сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. Чаще всего, путешественники имеют работу и высшее образование.

Летом большинство туристов (51%) — незамужние женщины с высшим образованием, в зимний сезон — мужчины с высшим образованием не в браке (56%).

Индивидуальный доход путешественников составляет от 30 до 90 тыс. рублей. Доход семьи — более 110 тыс. рублей.

Напомним, самые длительные поездки в Новосибирскую область совершают медицинские туристы, чтобы оздоровиться в санаториях Новосибирской области. Такая поездка, как правило, длится дольше 10 дней. При этом наибольшее число туристов приезжает из соседних регионов и Москвы.

В первом квартале 2024 года турпоток в регионе вырос на 16,5% по сравнению с минувшим годом. С января по март регион посетили почти 380 тысяч туристов, при этом более 220 тысяч туристов останавливались в отелях и гостиницах.

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, в 2023 году регион посетили 2,9 млн туристов (+52,6% по сравнению с 2022 годом). По этому показателю регион входит в топ-10 субъектов РФ.

Ранее редакция сообщала, что круизная компания «Созвездие» из Москвы выходит в Новосибирск. Но столкнулась с отсутствием в городе современных причалов для высадки и посадки людей на теплоходы.