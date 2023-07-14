Для Экономического лицея на Крылова построят новый корпус

— Мы говорили об этой проблеме много лет: в крупных городах в сложившихся микрорайонах было невозможно проводить реконструкцию и капремонт образовательных учреждений в рамках федеральных проектов и национальных программ. Для многих муниципалитетов это очень серьезная проблема, — отметил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя ситуацию с тем, что родителям 52 первоклассников отказали в приеме документов в «Экономический лицей».

Он напомнил, что недавно в федеральное законодательство были внесены изменения и с 2022 года муниципалитеты получили возможность привлекать средства из федерального бюджета на капремонт школ. В 2023 году по этой программе город ремонтирует 4 здания, на 2024 год запланирован ремонт 21 объекта.

Что касается перспектив, то, по словам мэра, сейчас готовится проектно-сметная документация для строительства нового здания «Экономического лицея». Она уже находится на рассмотрении госэкспертизы.

— Учитывая, что у «Экономического лицея» есть шефы из федерального центра, мы рассчитываем получить поддержку из федерального бюджета на строительство корпуса, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Напомним, по данным пресс-службы мэрии, здание «Экономического лицея» рассчитано на 825 мест, а 2022-2023 в учреждении обучались 1744 школьника. На 2023-2024 год набрано уже 6 первых классов.

Ранее редакция сообщала о том, что в школе Новосибирска появится кабинет радиомоделирования и студия школьного ТВ.