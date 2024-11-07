Самолет из Сочи в Омск из-за непогоды перенаправили в Новосибирск

Утром 7 ноября в омском аэропорту из-за сложных погодных условий были задержаны рейсы. Вылет самолётов задерживается из-за позднего прибытия. Кроме того, авиатехнику нужно дополнительно обрабатывать противообледенительной жидкостью, сообщила пресс-служба омского аэропорта.

В итоге, рейс ЕО479 из Сочи в Омск авиакомпании «ИКАР» был перенаправлен на запасной аэродром в Новосибирске.

Пассажирам, которые наметили поездку или ждут рейсы, службы омского аэропорта рекомендуют отслеживать статус рейсов через онлайн-табло аэропорта.

Напомним, что синоптики в Новосибирске предупредили об ухудшении погодных условий, которое начнётся с 7 ноября.

В ближайшие сутки в городе будет идти снег. Жителей также предупредили о возможном отложении мокрого снега, гололёдных явлениях и метели.

Ожидается усиление ветра до 18–23 м/с, а в отдельных случаях порывы могут достигать 25 м/с и более. Похолодает, на дорогах появится гололедица.

Ранее редакция сообщала о том, что самолет из Новосибирска не долетел до Камчатки.