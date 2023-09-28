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Новую дорогу до Плющихинского жилмассива запустят не раньше 2026 года

  • 28/09/2023, 14:24
Автор:
дорога к Плющихинскому жилмассиву
Реализация автодороги от улицы Доватора к Плющихинскому жилмассиву планируется двумя этапами.

Участок новой дороги дороги от Гусинобродского шоссе до ул. Татьяны Снежиной будет завершен не ранее 2026 года. Строительство дороги улучшит транспортную доступность жилмассива. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

— Еще одна дорога из микрорайона нужна. Утром там постоянные пробки, —  отметила одна из жительниц улицы Татьяны Снежной.

Реализация автодороги по улицы Доватора к Плющихинскому жилмассиву планируется двумя этапами.

—  I этап — от пересечения с Гусинобродским шоссе до пересечения с ул. Высоцкого, II этап — от пересечения с ул. Высоцкого до пересечения с ул. Татьяны Снежиной, — отметили в департаменте.

Завершение проектных работ предварительно запланированы на июль 2024 года.

Прогнозируемый срок ввода в эксплуатацию первого и второго этапа — не ранее 2026 года.

Ранее редакция сообщала о том, что площадь Калинина будет благоустроена в следующем году в Новосибирске.

Фото предоставлено пресс-службой департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Строительство дорог дорога к Плющихинскому жилмассиву


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