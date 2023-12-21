Пособие по уходу за ребенком новосибирские мамы получат к Новому году

В Новосибирской области мамы с детьми до полутора лет получили пособия по уходу досрочно. Это связано с тем, что выплаты перечисляют 8-го числа каждого месяца, а в январе 2024 года эта дата выпадает на праздничный день.

— Зачисление средств на счета и карты производит банк, ему требуется на это время. По вопросам зачисления средств на счета гражданам необходимо обращаться в «свой» банк, — сообщили в СФР по Новосибирской области.

В ведомстве напомнили, что размер данного пособия составляет 40% среднего заработка родителя, который находится в декретном отпуске по уходу за малышом до полутора лет.

Ранее редакция сообщала, что в 2024 году будут проиндексированы пособия, маткапитал и другие социальные выплаты, включая пенсии.