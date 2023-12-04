С 1 января на счета россиян начнут приходить повышенные выплаты

В Госдуме рассказали, кому в следующем году можно ожидать дополнительных начислений.

С 1 января страховая часть пенсии по старости и инвалидности вырастет на 7,5%. При этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности повысят до 8 134,9 руб. В настоящее время, согласно действующему законодательству, размер такой выплаты равен 7 567,3 руб.

Следует отметить, что работающим пенсионерам пенсию индексировать не будут, однако уже 1 августа следующего года на их счета в Социальном фонде России начислят дополнительные пенсионные баллы, которые впоследствии повлияют на перерасчет пенсии. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, пишет РГ.

Парламентарий уточнил, что в следующем году один пенсионный коэффициент будет стоить 133 руб.

С 1 октября на 4,5% поднимут также военные пенсии.

В течение 2025 года индексировать пенсии планируют дважды: 1 февраля на 4,5% и 1 апреля на 2,2%. Суммарная прибавка, таким образом, должна составить 6,7%. А с 1 февраля 2026 года — на 4% и с 1 апреля — на 2,3%, с общей прибавкой соответственно 6,7% и 6,3%.

По словам депутата, все последующие решения в отношении повышения социальных выплат будут приниматься в зависимости от увеличения уровня инфляции.

Напомним, чтобы получить страховую пенсию по старости, нужно накопить общий страховой стаж. Максимальное количество баллов, которые можно получить за год, равно 10.

Ранее редакция сообщала, что пенсии в декабре выплатят сразу за два месяца.