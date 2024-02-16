Пособие у почетных жителей Новосибирска выросло почти до 59 тысяч рублей

С 1 января 2024 года ежемесячное пособие для новосибирцев, удостоенных звания «Почетный житель города» будет проиндексировано с 54,3 тысяч рублей до 58,7 тысяч рублей (без учета налога на доходы физических лиц). Постановление об индексации опубликовано в бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска 15 февраля.

Кроме того, увеличится и ежемесячное денежное вознаграждение вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных звания «Почетный житель города», не вступившим в новый брак. Оно составит 29,3 тыс рублей (в 2023 году — 27,1 тысяч рублей).

Другим постановлением с 1 января 2024 года проиндексировано денежное вознаграждение жителям города Новосибирска, награжденным Почетной грамотой города Новосибирска, на индекс потребительских цен за 2023 год. Теперь оно составит 62 тысячи рублей (без учета налога на доходы физических лиц). В 2023 году — 57419 рублей.

Напомним, в 2023 году обладателями почетного звания были удостоены 38-летня космонавт Анна Кикина, директор «Гимназии № 1» Виктор Косьяненко, советник директора Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Виталий Томилов, директор Ассоциации «Некоммерческое партнерство баскетбольный клуб «Динамо» Ирина Минх, президент Фонда поддержки Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин, председатель контрольно-счетной палаты Новосибирска Геннадий Шилохвостов, художественный руководитель ООО «Киностудия Азия-фильм» Владимир Эйснер.

Также среди обладателей почетного звания — экс-губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский, бывший мэр Новосибирска, экс-губернатор, сенатор Владимир Городецкий и другие.

Ранее редакция сообщала, что Александра Асеева лишили звания Почетный житель Новосибирска.