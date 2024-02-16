Для объектов на набережных Новосибирска пропишут стандарты застройки

Первые итоги АГО

В Новосибирске разрабатываются требования для третьей зоны архитектурно-градостроительного облика (АГО). Их должны будут соблюдать застройщики при возведении объектов. Об этом на круглом столе в рамках «Строительной недели» сообщил главный архитектор, заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Александр Ложкин. По его словам, речь идет о прибрежной территории вдоль реки Обь, а также о малых реках Новосибирска.

первая — наиболее ценные территории: исторический центр города,

вторая — территории, которые располагаются по гостевым маршрутам и основным магистралям города, территории наиболее ценного модернистского периода, а также Академгородок.

— Это было правильное решение, которое дало нам возможность не захлебнуться в объеме работы: мы контролируем наиболее ценные территории, — пояснил Ложкин. — На 1 января 2024 года у нас были рассмотрены 40 заявок от строительных компаний, по 20 выданы положительные согласование.

Напомним, в 2023 году Новосибирск первым в России принял требования по соблюдению стандартов застройки и фасадов. В городе было введено две зоны АГО:

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова рассказала, что в Нижнем Новгороде утверждены 99 зон АГО.

— По каждой определены правила землепользования и застройки, требования к видам разрешенного использования. Все зоны оцифрованы и нанесены на карту, где по каждой можно увидеть список предъявляемых требований, — пояснила она. — Эти требования еще не утверждены. Идет бесконечный процесс обсуждения в профессиональных сообществах.

Впрочем, Ракова отметила, что в Нижнем Новгороде на сегодняшний день сформировалась сильнейшая архитектурная школа, выстроены отношения внутри цеха и есть понимание ситуации со стороны девелоперов, что позволяет выстраивать эффективную работу в градостроительной политике.

Подводные камни

Стоит отметить, что за полгода в мэрии Новосибирска выявили целый ряд проблем реализации нормативно-правового акта об АГО. К составлению этого списка подключились и участники круглого стола — представители других регионов и городов России:

На рассмотрение муниципалитета попадают проекты, которые находятся в финальной стадии и уже прошли экспертизы. Это слишком поздно для внесения серьезных изменений.

Перечень объектов, на которые распространяются требования АГО, сырой. К примеру, первым объектом, который подал документы на рассмотрение в рамках согласования АГО, в Новосибирске стала АЗС. При этом для АГЗС в таком согласовании нет необходимости.

Требование применяется к реконструируемым незавершенным объектам, но они априори не могут соответствовать АГО.

По той документации, которая предъявляется на комиссию, эксперты не могут определить, как проект вписывается в окружающую застройку.

Дефицит кадров, способных проводить оценку архитектурно-градостроительного облика зданий.

В нормативно-правовых актах Новосибирска и региона не предусмотрено отклонение в требованиях по АГО, а это отсекает возможность появления уникальных, нестандартных объектов.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина также считает, что от действующих норм АГО больше всего пострадали те, кто может создавать шедевры.

— Плохим проектировщикам закон помогает, а хорошим связывает руки, — подчеркнула она. — К проблемам, с которыми столкнулась МО при реализации АГО, я бы также отнесла вопросы цветовой палитры, с которой должны работать девелоперы. На мой взгляд, необходимо на федеральном уровне утверждать нацпалитру для использования в отрасли. Вторая проблема — отсутствие единых стандартизированных требований и четкого описания состава подаваемой на рассмотрение документации по АГО.

Пакет корректировок

Главный архитектор Приморского края Антон Глушков также рассказал, что застройщики научились пользоваться лазейками в законе об АГО. В частности, фасад здания может соответствовать всем требованиям, но потом застройщик отступает внутрь квартала и (условно) за четырехэтажным зданием выстреливает 40-этажное. По словам Глушкова, градостроительный орган должен очень внимательно подходить к согласованию АГО и нести коллективную ответственность за выданные согласования.

Александр Ложкин напомнил, что в начале февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал документ по перечню объектов, в отношении которых не требуется АГО. В марте муниципалитет планирует сформировать первый блок изменений в АГО с учетом наработанной практики. В этот список, по словам чиновника, входят:

расширение списка объектов, в отношении которых АГО применяется в упрощенном варианте за счет школ, детских садов, поликлиник, а также уникальных проектов,

рассмотрение АГО на ранней стадии подготовки проекта,

предлагается разработать процедуры отклонения от требований АГО аналогично процедуре отклонения от предельных параметров.

Участники круглого стола также поинтересовались, как требования по АГО относятся к наружной рекламе и рекламным конструкциям, которые размещаются на улицах городов, а также к тем объектам, которые уже построены, но не вписываются в требования АГО.

— Что касается рекламных конструкций, то по ним заключаются долгосрочные договоры. Сейчас срок действия основных соглашений, заключенных в Новосибирске, — до 2027 года, так что придется еще потерпеть некоторое время, — пояснил Александр Ложкин.

При этом он напомнил, что количество объектов наружной рекламы в городе за последнее время сократилось на 30%.

По уже введенным в эксплуатацию объектам, по словам Наталии Климовой, пока нет механизма ответственности собственников зданий за соблюдение архитектурно-градостроительного облика. Она рекомендовала регионам выдвигать предложения по оптимизации законодательство об АГО, чтобы вся среда в городе приобретала комфортный и благоустроенный вид. Марина Ракова также посоветовала коллегам выстраивать диалог с девелоперами и общественниками, которые будут вносить свой вклад в эти изменения. В Нижегородской области за счет такого диалога удалось кардинальным образом изменить облик исторической части города Арзамас.

Ранее редакция сообщала о том, что улицы Новосибирска разделили и будут благоустраивать в зависимости от категории.