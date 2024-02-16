Для объектов на набережных Новосибирска пропишут стандарты застройки

В Новосибирске разрабатываются требования для третьей зоны архитектурно-градостроительного облика (АГО). Их должны будут соблюдать застройщики при возведении объектов. Об этом на круглом столе в рамках «Строительной недели» сообщил главный архитектор, заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Александр Ложкин. По его словам, речь идет о прибрежной территории вдоль реки Обь, а также о малых реках Новосибирска.
— Это было правильное решение, которое дало нам возможность не захлебнуться в объеме работы: мы контролируем наиболее ценные территории, — пояснил Ложкин. — На 1 января 2024 года у нас были рассмотрены 40 заявок от строительных компаний, по 20 выданы положительные согласование.
Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова рассказала, что в Нижнем Новгороде утверждены 99 зон АГО.
— По каждой определены правила землепользования и застройки, требования к видам разрешенного использования. Все зоны оцифрованы и нанесены на карту, где по каждой можно увидеть список предъявляемых требований, — пояснила она. — Эти требования еще не утверждены. Идет бесконечный процесс обсуждения в профессиональных сообществах.
Впрочем, Ракова отметила, что в Нижнем Новгороде на сегодняшний день сформировалась сильнейшая архитектурная школа, выстроены отношения внутри цеха и есть понимание ситуации со стороны девелоперов, что позволяет выстраивать эффективную работу в градостроительной политике.
Стоит отметить, что за полгода в мэрии Новосибирска выявили целый ряд проблем реализации нормативно-правового акта об АГО. К составлению этого списка подключились и участники круглого стола — представители других регионов и городов России:
Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина также считает, что от действующих норм АГО больше всего пострадали те, кто может создавать шедевры.
— Плохим проектировщикам закон помогает, а хорошим связывает руки, — подчеркнула она. — К проблемам, с которыми столкнулась МО при реализации АГО, я бы также отнесла вопросы цветовой палитры, с которой должны работать девелоперы. На мой взгляд, необходимо на федеральном уровне утверждать нацпалитру для использования в отрасли. Вторая проблема — отсутствие единых стандартизированных требований и четкого описания состава подаваемой на рассмотрение документации по АГО.
Александр Ложкин напомнил, что в начале февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал документ по перечню объектов, в отношении которых не требуется АГО. В марте муниципалитет планирует сформировать первый блок изменений в АГО с учетом наработанной практики. В этот список, по словам чиновника, входят:
Участники круглого стола также поинтересовались, как требования по АГО относятся к наружной рекламе и рекламным конструкциям, которые размещаются на улицах городов, а также к тем объектам, которые уже построены, но не вписываются в требования АГО.
— Что касается рекламных конструкций, то по ним заключаются долгосрочные договоры. Сейчас срок действия основных соглашений, заключенных в Новосибирске, — до 2027 года, так что придется еще потерпеть некоторое время, — пояснил Александр Ложкин.
При этом он напомнил, что количество объектов наружной рекламы в городе за последнее время сократилось на 30%.
По уже введенным в эксплуатацию объектам, по словам Наталии Климовой, пока нет механизма ответственности собственников зданий за соблюдение архитектурно-градостроительного облика. Она рекомендовала регионам выдвигать предложения по оптимизации законодательство об АГО, чтобы вся среда в городе приобретала комфортный и благоустроенный вид. Марина Ракова также посоветовала коллегам выстраивать диалог с девелоперами и общественниками, которые будут вносить свой вклад в эти изменения. В Нижегородской области за счет такого диалога удалось кардинальным образом изменить облик исторической части города Арзамас.
Ранее редакция сообщала о том, что улицы Новосибирска разделили и будут благоустраивать в зависимости от категории.
Фото базовое — Infopro54, иллюстрация внутри текста — скрин с трансляции эфира круглого стола
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