Александра Асеева лишили звания почетный житель Новосибирска

Депутаты Горсовета большинством голосов лишили экс-председателя СО РАН Александра Асеева звания «Почетный житель Новосибирска». Принятию решения предшествовало бурное обсуждение.

Депутат Антон Тыртышный в начале сессии горсовета предложил исключить вопрос о лишении звания «Почетный житель города» Александра Асеева из повестки.

— Асеев планирует, как он нам всем написал в своем письме, дойти до Верховного суда. Это еще будет продолжаться некоторое время, все эти судебные разбирательства. И в том случае, если он докажет в суде свою невиновность, то мы, так сказать, после принятия решения, можем оказаться в интересной ситуации, когда вынуждены будем второй раз отменять принятые решения. Поэтому представляется все-таки рассмотрение этого вопроса преждевременным, — объяснил он предложение об исключении вопроса из повестки сессии.

Однако начальник управления по правовым и экономическим вопросам Ольга Кондратенко не поддержала депутата.

— После вступления в силу решения суда, Совет депутатов, на мой взгляд, обязан принять данное решение. Асеев просит приостановить выплаты. После того, как Совет примет решение о лишении этого звания, выплаты будут приостановлены. Если затягивать этот процесс, возникает вопрос нецелевого использования бюджетных средств, превышения полномочий вообще: на каком основании платить эти деньги. Учитывая, что решение суда есть и оно действует, оно вступило в законную силу, — подчеркнула юрист.

Не поддержали это решение и многие депутаты. Например, Андрей Гудовский напомнил коллегам исторические факты.

— Я обращусь к истории. У меня первое образование историческое. Вспомните, 70 лет, когда коммунистическая партия была у нас направляющей. Так вот, даже героев Советского Союза лишали звания за преступления, которые были доказаны судом. Так что мы идем по тому, как завещал Великий Ленин, — подчеркнул Гудовский.

Депутат Евгений Лебедев предложил не делить жителей города на «красных» и «синих», и напомнил, что звание почетного жителя Новосибирска может носить человек с «кристально чистой репутацией».

— Мы должны делать свою работу и рассматривать конкретные предложения в тех рамках закона, которые на сегодняшний день существуют. Почетный гражданин Новосибирска — это человек с кристально чистой репутацией. Если у него этого нет, то обсуждать дальше что-то бессмысленно, — сказал он.

А прокурор города Новосибирска Роман Сивак также напомнил, что по уголовному делу вынесен обвинительный приговор.

— Это обвинительный приговор, который вступил в законную силу. Там признан человек виновным в совершении умышленного преступления. Там не ДТП, когда человек кого-то сбивает. Это умышленная форма вины. Это обвинительный приговор. Отсюда и процедура, которую необходимо вам пройти, — напомнил он депутатам.

В итоге предложение Антона Тыртышного было отвергнуто, и большинством голосов вопрос о лишении Александра Асеева почетного звания был оставлен в повестке сессии. Позже большинством голосов (34 голоса – «за», 1— «против» и 7 депутатов не голосовали) решение было принято.

Напомним, Советский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении экс-председателя СО РАН Александра Асеева в июне 2023 года. Он признан виновным в мошенничестве — незаконной приватизации недвижимости, принадлежащей СО РАН в пользу своей родственницы. По версии обвинения, ущерб государству составил более 45 млн руб. Учёный был приговорён к 4 годам лишения свободы условно с штрафом в 500 тыс. руб. На коттедж, о котором идёт речь наложен арест. В октябре приговор устоял в апелляции.

Ранее редакция сообщала, что экс-председатель СО РАН попросил у суда отсрочку оплаты штрафа.