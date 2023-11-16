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Похолодание до -11 придет в Новосибирск на следующей неделе

  • 16/11/2023, 16:41
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Похолодание до -11 придет в Новосибирск на следующей неделе
Такая температура ожидается ночью.

Похолодание до -11 градусов придет в Новосибирск на следующей неделе. Об этом сообщает популярный сервис погоды Gismeteo.

С понедельника, 20 ноября, в городе резко понизится температура до – 4 градусов.

Ночью во вторник, 21 ноября, столбик термометра опустится до -11 ночью. Днем температура поднимется до -7 градусов.

Отметим, что на этой неделе, 13-19 ноября, температура будет со знаком плюс.

Так сегодня, 16 ноября, температура +4 и +6 градусов. Порывы ветра до 12 м/с.

Завтра, 17 ноября, температура чуть опустится: днем до +4 и +3 ночью. Порывы ветра будут до 10 м/с.

В субботу, 18 ноября, термометр будет вновь показывать +6, но новосибирцев ожидает дождь.

Воскресенье, 19 ноября, будет +7 днем, но уже -2 ночью. Дождь продолжит идти также весь день, но вперемешку со снегом.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском зоопарке медведи отказываются впадать в спячку из-за теплой погоды.

Фото: Freepik — wirestock

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : похолодание погода


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