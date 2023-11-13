Пост весового контроля открыли на дороге в Купино под Новосибирском

Автоматизированный пост весогабаритного контроля построили на дороге между Купино и Карасуком. Также на этом участке был сделан ремонт дороги. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД по Новосибирской области.

— На участке установлены П-образные и Т-образные металлические опоры, автоматизированный пост весогабаритного контроля оснащен специальными датчиками, элементами фото и видео фиксации, — говорится в сообщении.

Дорога «Купино-Карасук» пролегает в пяти районов. По ней перевозят транзитные грузы на Алтай и в Казахстан.

Напомним, что на региональной сети автомобильных дорог Новосибирской области обустроено 15 автоматизированных постов весогабаритного контроля.

Ранее редакция сообщала о том, что ремонт дороги на улице Бориса Богаткова начнется только в 2024 году.