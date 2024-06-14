Поставки зерна на Кубу начала Новосибирская область

Новосибирская область в 2024 году расширила географию экспортных поставок продукции АПК. На сегодняшний день география поставок — 58 стран (в 2023 — 52 страны).

— Среди знаковых стран, которые в наше сотрудничество вошли — Куба. В этом году именно для Новосибирской области получена дополнительная квота, и первые 30 тыс. тонн зерна уже в пути на Кубу, — сообщил на пресс-конференции исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

На первых позициях экспортируемой продукции зерновые, технические культуры и масличные культуры.

Традиционно более половины экспортируемых продуктов идут в Китай. Кроме того, продукция АПК поставляется в Турцию и страны Евразийского экономического союза.

— Если рассмотрим страны СНГ, то основным или бОльшим по объему потребления нашей продукции, является Казахстан, — добавил он.

Он добавил, что Новосибирская область занимает первое место среди регионов СФО по экспорту продукции АПК. На долю региона приходится 34%.

По итогам 2023 года сельхозтоваропроизводители региона экспортировали продукцию общей стоимостью 692 млн. долларов США. По итогам пяти месяцев 2024 года — 244 млн долларов. США.

Напомним, в 2023 году объем экспорта зерновых культур с территории Новосибирской области увеличился в 1,5 раза по сравнению с 20-22 годом и составил 1 миллион 192 тысячи тонн. По данным Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора инспекторами отдела фитосанитарного надзора проконтролировано и оформлено более 28 тысяч партий зерновых культур для отправки за пределы региона.

Ранее редакция сообщала, что на 30% вырос объем экспорта продукции АПК из Новосибирской области. По итогам 2024 года регион планирует экспортировать продукции на 485,5 млн долларов.