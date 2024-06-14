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В Новосибирске в этом году отремонтируют около 70 км теплосетей

  • 14/06/2024, 18:16

В Новосибирске в этом году отремонтируют около 70 км теплосетей
Сегодня ведутся работы на 25-ти объектах общей протяженностью почти 22 км – это улицы Дунаевского, Богдана Хмельницкого, Сибиряков-Гвардейцев, Зорге, Котовского, Красина, Тюленина и другие.

Тепловая сеть на Гусинобродском шоссе находится в эксплуатации с 1974 года, за последние пять лет на ремонтируемом участке было выявлено и устранено 12 повреждений. К теплосети подключены 1100 объектов – 614 многоквартирных домов, 88 социально значимых учреждений. Проектом предусмотрено проведение работ по техническому перевооружению тепломагистрали протяженностью 332 м. На данный момент выполнены работы по разработке грунта (открыт канал протяженностью 235 м), демонтированы трубопровод и две тепловые камеры. Ведётся обвязка рабочей арматуры основания трех монолитных участков, выполнено бетонирование монолитных участков.

На время ремонта потребители обеспечены горячей водой по временной схеме. Основную часть работ планируют завершить до конца августа.

«Для выявления дефектов на теплосетях кроме гидравлических испытаний добавлен еще мониторинг, который позволит с помощью нового оборудования – робота – обнаружить наиболее узкие места трубопровода и приступить к его ремонту. Кроме того, к началу отопительного сезона планируется изменить настройки приборов теплового регулирования у потребителей», – подчеркнул заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев рассказал, что в этом году планируется обследовать роботом около 33 км тепломагистралей.

«На сегодня есть первые результаты, выявлены участки, которые дополнительно будут включены в существующий план. Компания зарезервировала на эти цели денежные средства, готовимся к конкурсным процедурам», – прокомментировал Дмитрий Перязев.

Всего в 2024 году с учетом модернизации, строительства, капитального и текущего ремонтов в Новосибирске планируется заменить около 70 км коммуникаций – на 25% больше чем в 2023 году. На сегодня ООО «НТСК» ведет работы на 25-ти объектах общей протяженностью почти 22 км в однотрубном исчислении (20,1 км – техперевооружение и 1,5 км – капитальный ремонт).

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Ростислав Нетисов

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирcк

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


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