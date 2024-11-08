Подрядчика подозревают в мошенничестве при возведении спортобъекта в Мошково

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества на сумму свыше 5 млн рублей при строительстве спортивного корпуса в рабочем поселке Мошково. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2019 году одному из обвиняемых по этому делу стало известно о проведении электронного аукциона на заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству «Спорткорпуса» с плоскостными сооружениями в Мошково. После этого он предложил директору ООО «ТехСтройПартнер» мошенническую схему, позволяющую присвоить бюджетные деньги, выделенные на реализацию муниципального контракта. Следствие отмечает, что директор компании, выиграв контракт, совместно с сообщником убедили представителя власти, осуществляющего строительный контроль от ГКУ НСО «УКС», подписать документы, значительно завышающие как стоимость материалов, которые использовались при строительстве, так и их объем.

— Фактически при выполнении строительных работ были использованы материалы в значительно меньших объемах, — пояснили в пресс-службе.

Общая сумма ущерба, нанесенного администрации Мошковского района, составила 5 миллионов рублей.

По итогу, прокуратурой Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех человек. Двое из них обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), еще одному вменяют обвинения в пособничестве мошенникам.

Уголовное дело направлено в Мошковский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокурор Новосибирской области заявил гражданский иск о взыскании с обвиняемых похищенных бюджетных денежных средств.

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