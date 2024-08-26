Пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском эвакуировали на вертолете

Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 24 августа в Черепановском районе области.

По данным Минздрава, после аварии помощь врачей понадобилась 12 пассажирам, среди которых оказалось 6 детей. Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле у министра здравоохранения Новосибирской области.

― Водитель 1971 года рождения, управляя рейсовым автобусом ПАЗ (маршрут Сузун — Черепаново), двигался в направлении г. Черепаново и на 13 км автодороги, при неустановленных обстоятельствах, совершил съезд в правый кювет по ходу движения. Все пассажиры автобуса были доставлены в Черепановскую районную больницу, ― сообщает ГАИ Новосибирской области.

На месте аварии работали сразу три бригады скорой помощи. После обследования медики госпитализировали восемь человек: четверо пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Было принято решение о транспортировки троих человек в областную больницу с помощью санавиации.

По факту произошедшего следователями МВД возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Известно, что водитель автобуса не пострадал.

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