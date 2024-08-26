Деньги на выкуп квартир и участков под строительство Клюквенного заканчиваются

АО «АРЖС НСО» начало выкупать у граждан и юрлиц квартиры, объекты и земельные участки, попавшие в зону строительства жилмассива Клюквенный. Как пояснили в агентстве, в настоящее время с заявлениями о выкупе обратились собственники десяти квартир и земельных участков с расположенными на них постройками. С шестью собственниками уже заключены договоры купли-продажи.

— В 2024 году программа выкупа имущества предусмотрена до конца октября. На сегодняшний день лимит средств, зарезервированных на её реализацию в этом году, подходит к концу. Указанная работа будет планомерно продолжена в последующие годы, — отметили в АРЖС.

Напомним, в середине августа генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян рассказывал, что на выкуп объектов, попавших в зону КРТ, в 2024 году запланированы 50 млн рублей.

Сколько всего участков и объектов недвижимости может быть предъявлено к выкупу и какая сумма для этого потребуется в агентстве прокомментировать затруднились, но отметили, что вопрос будет решен со всеми объектами, права на которые оформлены в установленном порядке. Сегодня на территории «Клюквенного» расположены СНТ, гаражи и временные сооружения. Программу выкупа АРЖС планирует завершить за три года.

Напомним, ранее в Новосибирске возникли серьезные проблемы с выкупом домов у собственников при строительстве Бугринского моста. В итоге сроки его ввода были сдвинуты, что привело к удорожанию объекта. Это стало одной из причин банкротства крупной мостостроительной компании Сибири — «Сибмост». Выкуп участков и объектов под четвертый мост также проходил тяжело. как отмечали в Минстрое региона 50% процедур шло через суд.

При запуске механизма КРТ в Новосибирске застройщики также отмечали, что с выкупом земли и объектов недвижимости на таких площадках могут возникать серьезные проблемы.

В микрорайоне Клюквенный в рамках КРТ планируется возвести 1 млн кв. м жилья. Население микрорайона составит 35 тысяч человек. На территории будут три школы и пять детсадов, спортивный центр. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 100 млрд рублей. На данный момент участки в «Клюквенном» приобрели 4 строительные компании. Вскоре АРЖС выставит на продажу еще семь участков.

Ранее редакция сообщала о том, что в микрорайоне Клюквенный началось строительство первого дома.