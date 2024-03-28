Отряд «Вега» уничтожил гаубицу «три топора» на СВО

За два дня отряд «Вега», созданный в Новосибирской области, уничтожил 5 танков, 2 самоходные артиллерийские установки и одно орудие «три топора», сообщил на сессии регионального парламента вице-спикер, первый командир отряда Андрей Панферов.

— Отряд, созданный в Новосибирской области, справляется с поставленными задачами. Урон, который он наносит противнику значителен, — подчеркнул Панферов.

Перед сессией также выступил замполит отряда, депутат Заксобрания Сергей Конько, который находится в зоне спецоперации уже второй год.

— Уже более года отряд спецназначения «Вега» действует в зоне спецоперации в составе 24-й отдельной бригады спецназа. Нам противостоит фанатично настроенный и очень хорошо вооруженный противник, на которого работает вся инженерная мысль стран НАТО. Современная война очень динамичная. Те виды вооружений, которые мы использовали в начале СВО, сейчас становятся менее эффективными. Те о которых мы даже не думали, сейчас представляют для нас существенную угрозу, — отметил Конько. —Меня часто спрашивают, когда все закончится, когда мы победим. Когда каждый из нас может сказать себе, что сделал для победы все что мог. Нам требуется помощь в производстве высокотехнологичного вооружения и средств защиты. Это позволит нам быстрее достичь победы и сохранить жизни бойцов.

Сергей Конько поблагодарил коллег, которые оказывают содействие в достижении целей СВО. Днем ранее он поблагодарил депутатов горсовета и вручил им награды Минобороны.

«Три топора» — это буксируемая 155-мм британская гаубица M777. В первом транше в Украину было поставлено из США 126 гаубиц M777 вместе с примерно 200 000 снарядов в рамках двух отдельных пакетов помощи на сумму 800 миллионов долларов.

Ранее редакция сообщала о том, что зампред Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов позвал студентов на Донбасс.