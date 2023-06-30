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С 1 июля в поликлиниках появится новый врач

  • 30/06/2023, 09:53
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С 1 июля в поликлиниках появится новый врач
Он будет лечить пациентов, «страдающих психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией, расстройством половой идентификации и сексуального предпочтения».

Весной минувшего года Минздрав РФ опубликовал приказ «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения». А в этом году СМИ сообщили, что с 1 июля в поликлиниках и психоневрологических диспансерах будут оборудованы кабинеты сексологов.

Согласно приказу Минздрава, врач-сексолог оказывает помощь пациентам, «страдающим психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией, расстройством половой идентификации и сексуального предпочтения», а также «семейно-сексуальными дисгармониями, сексуальными дисфункциями».

При этом отмечается, что сексолог, который будет осуществлять прием, вправе применять «принудительные меры медицинского характера», разработанные совместно с врачом-психиатром.

По словам врача-сексопатолога, доцента центра судебной психиатрии имени Сербского, кандидата медицинских наук Юрия Прокопенко, если у гомосексуалиста депрессия от того, что он гомосексуалист, то ее нужно лечить, а в процессе лечения, возможно, он изменит направленность своего влечения, сообщает BFM.ru.

Несмотря на то, что в Минздраве не считают, что нетрадиционная сексуальная ориентация является расстройством личности, прибегать к лечению все же планируют.

В публикации в официальном органе российской Госдумы «Парламентской газете» об обязанностях врача-сексолога сообщалось, что помощь сексолога необходима, если человек хочет избавиться от фригидности, импотенции, или таких нарушений сексуального поведения, как фетишизм, мазохизм, садизм, эксгибиционизм, и даже при таких, мягко говоря, нестандартных предпочтениях, как аутоэротизм, гомосексуализм, зоофилия.

Таким образом, внедрение кабинетов медико-психологического консультирования в поликлиниках призвано прежде всего сделать доступной и комфортной  психиатрическую помощь для всех нуждающихся. При этом близость к месту жительства значительно сократит время и финансовые затраты на посещение специалистов, а также позволит получить консультацию без необходимости обращения в специализированные учреждения.

Ранее редакция сообщала, что онкобольным в Новосибирской области не хватает квот на специализированные исследования.

Фото: ru.freepik.com — tirachard 

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Регионы: Россия

Теги : центр судебной психиатрии имени Сербского сексолог психические расстройства минздрав РФ медицина ЛГБТ здоровье Госдума власть


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