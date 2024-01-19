Сбежавшую от мужа из Австрии женщину с ребенком нашли в Новосибирске

Новосибирские приставы прекратили поиски 39-летней Виктории Леванковой и ее 7-летнего сына Эмилиана Максима.
— Местонахождение женщины и ребенка установлено, разыскное дело закрыто, — объяснили Infopro54 в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Напомним, ориентировку на мальчика и его мать приставы опубликовали несколько дней назад. Тогда служители Фемиды сообщили, что открыто разыскное дело, проверяются возможные места, где могут находиться Виктория и ее сын.
Выяснилось, что россиянка выехала из Австрии в феврале 2023 года и не выходила на связь с мужем. Поиски велись в Новосибирске, Краснодаре и Сочи, откуда женщина родом.
Источник в правоохранительных органах рассказал Infopro54, что Виктория тайно сбежала от мужа, гражданина Австрии, прихватив с собой ребенка. Прибыв в Новосибирск, они поселились в квартире в одном из районов города. Несколько дней назад россиянка обратилась за помощью к новосибирскому детскому омбудсмену.
Ранее редакция сообщала об отце-алиментщике, которого приставы отправили убирать улицы в Краснообске Новосибирской области.
Фото со страницы ФССП по Новосибирской области в ВКонтакте.
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