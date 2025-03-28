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Потомки выживших на Безымянной высоте героев встретились в Новосибирске

  • 28/03/2025, 13:00
Автор: Оксана Мочалова
Потомки выживших на Безымянной высоте героев встретились в Новосибирске
Российское общество «Знание» объявило о запуске всероссийской патриотической акции к 80-летию Победы

В школе №217 в Новосибирске впервые состоялась встреча потомков защитников знаменитой высоты 224,1 в Калужской области. Там бойцы, призванные из Новосибирска, противостояли нескольким сотням фашистских захватчиков. Из 18 человек в живых остались только двое — сержант Константин Власов и рядовой Герасим Лапин. Константин Власов был взят в плен, из которого потом бежал, а Герасим Лапин был контужен и по ошибке записан в погибшие до того, как его нашли среди тел бойцов.

Встреча стала одной из первых в череде мероприятий Всероссийской патриотической акции Российского общества «Знание» к 80-летию Победы.

Потомки выживших на Безымянной высоте героев встретились в Новосибирске

Внук Герасима Лапина – лектор Российского общества «Знание», участник четырех военных конфликтов, ветеран СВО, гвардии младший сержант Леонид Лапин приехал на встречу из Абакана. Он рассказал подрастающему поколению историю своего деда, который ушёл на фронт из Новосибирска.

Житель Республики Хакасия прочитал новосибирским школьникам лекцию «Служение Отечеству: от поколения к поколению. От ВОВ до СВО», в которой рассказал о своем участии в вооруженных конфликтах.

Потомки выживших на Безымянной высоте героев встретились в Новосибирске

В музее школы № 217 хранят память о героях знаменитой песни «На Безымянной высоте». И уже много лет делегация из восемнадцати школьников отправляется в поселок Бетлица Калужской области на Безымянную высоту 224,1, чтобы  почтить память восемнадцати сибиряков.

Анастасия Соловьева и Татьяна Булгакова — внучатые племянницы Константина Власова, — поделились снимками и письмами дяди. После Победы он вернулся на малую родину.

Потомки выживших на Безымянной высоте героев встретились в Новосибирске

Стоит отметить, что друзья-однополчане не знали о судьбе друг друга, пока не приехали на открытие первого памятника на высоте 224,1 в 1966 году. Учитель начальных классов школы №109 Светлана Смагина пятиклассницей была свидетелем этой встречи. Она и сейчас не может сдержать слез, когда говорит об этом.

Потомки выживших на Безымянной высоте героев встретились в Новосибирске

Встреча в Новосибирске стала знаковым событием, объединившим поколения и увековечившим память о подвиге советских воинов. В зале царила атмосфера глубокого уважения и признательности.

Потомки выживших на Безымянной высоте героев встретились в Новосибирске

Тематические лекции, встречи, кинопоказы охватят все регионы страны. Акция будет предварять марафон Знание.Первые, посвященный юбилейной дате Победы. Площадками станут не только образовательные организации, но и музеи, мемориальные комплексы, памятные места в Южно-Сахалинске, Омске, Перми, Салехарде, Казани, Рязани, Донецкой Народной Республике, Владикавказе, Санкт-Петербурге, Севастополе.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области стартовала акция «Часовой у Знамени Победы». Почетную Вахту у знамен будут нести лучшие ученики школ региона. 

Фото предоставлены пресс-службой общества «Знание»

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Рубрики : Общество История

Регионы: Новосибирская область

Теги : День Победы


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