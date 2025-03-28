Новый корпус поточных аудиторий НГУ готов к вводу в эксплуатацию

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса поточных аудиторий, который является частью второй очереди нового кампуса НГУ, построенного в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов».

Общая площадь здания составляет 15 871,3 квадратных метра. Строительство было завершено в установленный срок. Первые занятия в новом корпусе начнутся в сентябре 2025 года.

Сибирское управление Ростехнадзора выпустило заключение о том, что здание «Корпуса поточных аудиторий НГУ» соответствует всем требованиям проектной документации, включая стандарты энергетической эффективности и оснащение приборами учёта используемых энергетических ресурсов.

В новом здании в настоящее время завершается финальная уборка всех этажей. Уже начат процесс доставки и расстановки мебели. Оснащение корпуса поточных аудиторий техническими средствами и оборудованием планируется завершить во втором квартале 2025 года. Корпус представляет собой пятиэтажное здание, в котором будут обучаться около 1700 студентов. Дизайн здания включает несколько функциональных зон.

Во-первых, это образовательное пространство площадью более 2 тысяч квадратных метров. Оно будет включать аудитории для проведения лекций, семинаров и практических занятий.

Во-вторых, на первом этаже расположено многофункциональное пространство площадью около 2,5 тысяч квадратных метров. В его состав входят библиотека, тихие зоны для отдыха, коворкинги и студенческий проектный центр.

На пятом этаже находится пространство для реализации программы дополнительного профессионального образования площадью около 1 тысячи квадратных метров.

Корпус поточных аудиторий соединен теплым надземным переходом с действующим учебным корпусом НГУ. Генеральным подрядчиком по строительству объектов второй очереди является компания «МОНОТЕК СТРОЙ».

Ранее редакция сообщала о том, что срок сдачи общежития СУНЦ НГУ сдвинули на два года в Новосибирске. Старое здание было снесено осенью прошлого года.