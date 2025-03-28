Новый корпус поточных аудиторий НГУ готов к вводу в эксплуатацию

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса поточных аудиторий, который является частью второй очереди нового кампуса НГУ, построенного в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов».
Общая площадь здания составляет 15 871,3 квадратных метра. Строительство было завершено в установленный срок. Первые занятия в новом корпусе начнутся в сентябре 2025 года.
Сибирское управление Ростехнадзора выпустило заключение о том, что здание «Корпуса поточных аудиторий НГУ» соответствует всем требованиям проектной документации, включая стандарты энергетической эффективности и оснащение приборами учёта используемых энергетических ресурсов.
В новом здании в настоящее время завершается финальная уборка всех этажей. Уже начат процесс доставки и расстановки мебели. Оснащение корпуса поточных аудиторий техническими средствами и оборудованием планируется завершить во втором квартале 2025 года. Корпус представляет собой пятиэтажное здание, в котором будут обучаться около 1700 студентов. Дизайн здания включает несколько функциональных зон.
Корпус поточных аудиторий соединен теплым надземным переходом с действующим учебным корпусом НГУ. Генеральным подрядчиком по строительству объектов второй очереди является компания «МОНОТЕК СТРОЙ».
Ранее редакция сообщала о том, что срок сдачи общежития СУНЦ НГУ сдвинули на два года в Новосибирске. Старое здание было снесено осенью прошлого года.
Источник фото: пресс-служба НГУ
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