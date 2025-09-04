Банки прогнозируют рост рынка розничного кредитования во втором полугодии

Согласно прогнозам ВТБ, во втором полугодии текущего года российским гражданам будет выдано кредитов на сумму около 6 триллионов рублей. Это на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. После достижения самой низкой точки в первом полугодии, рынок розничного кредитования продемонстрировал стабилизацию и признаки оживления. Данную информацию озвучил Александр Пахомов, заместитель президента-председателя правления ВТБ, в рамках ВЭФ-2025.
В целом, по оценкам банка, объем рынка розничного кредитования в 2025 году достигнет 9,5 триллионов рублей, что на 26% меньше, чем в 2024 году. Основная часть выдач, около 60%, придется на кредиты, обеспеченные залогом: ипотека составит 4,04 трлн. рублей, автокредиты – 1,7 трлн, кредиты наличными – приблизительно 3,8 трлн.
Ожидается увеличение общего объема розничного кредитного портфеля на 3% за год, превысив отметку в 40,6 трлн рублей. Наибольшее влияние на положительную динамику окажут автокредитование (подъем на 16%) и кредитные карты (увеличение на 10%).
— В течение последних месяцев наблюдается рост кредитования физических лиц, что свидетельствует об устойчивой тенденции к стабилизации рынка. Уменьшение ключевой ставки создало более предсказуемые условия, позволяя россиянам значительно увереннее планировать серьезные приобретения. Вторая половина года может стать поворотной точкой для рынка, продемонстрировав прирост по сравнению с прошлогодними цифрами. Тем не менее, о полном восстановлении розничного кредитования говорить пока рано, так как банковские ставки в большей степени способствуют накоплению средств, нежели кредитованию, — отметил Александр Пахомов.
Фото: freepik.com/Автор: pvproductions
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru