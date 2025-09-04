Банки прогнозируют рост рынка розничного кредитования во втором полугодии

Согласно прогнозам ВТБ, во втором полугодии текущего года российским гражданам будет выдано кредитов на сумму около 6 триллионов рублей. Это на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. После достижения самой низкой точки в первом полугодии, рынок розничного кредитования продемонстрировал стабилизацию и признаки оживления. Данную информацию озвучил Александр Пахомов, заместитель президента-председателя правления ВТБ, в рамках ВЭФ-2025.

В целом, по оценкам банка, объем рынка розничного кредитования в 2025 году достигнет 9,5 триллионов рублей, что на 26% меньше, чем в 2024 году. Основная часть выдач, около 60%, придется на кредиты, обеспеченные залогом: ипотека составит 4,04 трлн. рублей, автокредиты – 1,7 трлн, кредиты наличными – приблизительно 3,8 трлн.

Ожидается увеличение общего объема розничного кредитного портфеля на 3% за год, превысив отметку в 40,6 трлн рублей. Наибольшее влияние на положительную динамику окажут автокредитование (подъем на 16%) и кредитные карты (увеличение на 10%).