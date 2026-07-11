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Общество

Счета за электричество у новосибирцев выросли вдвое из-за жары и кондиционеров

Автор: Мария Гарифуллина

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Температурные рекорды приводят к рекордным тратам

Жители Новосибирска в первой декаде июля получили платёжки за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в июне. Многие отметили существенное увеличение сумм, выставленных энергетиками за электроснабжение. Это связано с аномальной жарой, которая стояла в городе весь июнь. Все, у кого установлены кондиционеры и сплит-системы, пользовались этой техникой в ежедневном режиме, делая лишь краткие перерывы.

— В мае мы нажгли 279 кВт. Семья из четырёх человек, постоянно кто-то дома — дети-школьники. В июне в таком же режиме потраченное электричество составило 450 кВт. Если в мае я заплатил за свет 1000 рублей, то за июнь — 1800. У нас не самая большая двухкомнатная квартира и не самый мощный кондиционер. Окна выходят на северную сторону, но даже мы постоянно находились с включённым кондиционером, иначе находиться в квартире было невозможно. Выключали его только в ночные часы и на проветривание, так что он работал практически постоянно, — рассказал Infopro54 житель Октябрьского района Константин.

Владельцы больших квартир устанавливают, как правило, два – три кондиционера. И счета за электричество в последний месяц у них выросли кратно.

 

— Четырехкмомнатная квартира у нас в новом доме, и без кондиционеров нам в такую жару не выжить. Мама у меня сердечник, она нормально себя чувствует, если дома около 22 градусов. Когда она не на даче, кондиционер в ее комнате всегда включен. Мы с мужем работаем и дома к вечеру появляемся, дети были в лагере в июне. Но и в таком, не максимальном, режиме, мы нормально так нажгли света: вместо майских 1500 рублей, за июнь надо заплатить 3107 рублей, — говорит жительница Ленинского района Светлана.

Владельцы климатической техники отмечают, что рост электропотребления сопоставим с холодными периодами, когда отопление в городе ещё не включено, но уже наступает похолодание и все включают обогреватели. Сейчас ситуация аналогичная, только температурные значения и цели другие — слишком жарко, и нужно охлаждать воздух.

Наблюдения жителей подтверждают и энергетики: в июне в Новосибирской области был поставлен рекорд летнего энергопотребления — это как раз связано с использованием систем охлаждения воздуха.

По данным Новосибирского гидрометцентра, июнь 2026 года стал самым жарким на юге Западной Сибири за весь период инструментальных наблюдений и обошёл предыдущего лидера — 2012 год — на 0,5–2 градуса.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске из-за длительной жары вырос спрос на ручные мини-вентиляторы.

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : электроэнергия кондиционеры аномальная жара в Новосибирске

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Автопроизводителей обязали предоставлять технические данные для ремонта машин

В июне средний чек на велосипеды в Новосибирской области вырос на четверть

Автор: Оксана Мочалова

В июне 2026 года средняя стоимость взрослого велосипеда в Новосибирской области выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 16 419 рублей. Электросамокаты также подорожали — на 12%, до 23 494 рублей, сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Одновременно с этим аналитики зафиксировали снижение количества покупок: продажи велосипедов упали на 3%, а самокатов — на 2%.

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Отмена домашних заданий для новосибирских первоклассников нагрузит родителей

Совсем скоро ученики переступят порог школы. Для родителей первоклассников это важное время, когда они могут помочь ребенку полюбить учебу без скучных домашних заданий. С 2026/27 учебного года домашние задания для первых классов официально отменены. И это продуманное решение, так как первый год в школе — период колоссальной адаптации, когда дополнительная нагрузка может стать стрессом, а не пользой.

Но как же формировать навыки учебной деятельности без привычных домашних заданий?  Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и методики начального образования Института детства НГПУ Ирина Витальевна Петрова предлагает это сделать через игру, режим и родительскую мудрость.

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АЗС Новосибирска готовятся к продаже топлива класса «Евро-3»

Автор: Артем Рязанов

Участники топливного рынка Новосибирской области готовятся к появлению на АЗС топлива класса «Евро-3». Разрешение о его продаже в стране в начале июля подписал президент России Владимир Путин. На сегодняшний день на заправках города такого продукта пока нет.

— Внедрение нового класса топлива напрямую связано со стабилизацией топливного рынка страны, — отмечает Сергей Лацких, руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области.

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Аренда загородных домов в Новосибирской области выросла на 16% за полгода

Автор: Оксана Мочалова

Рынок аренды частных домов в России переломил тренд на снижение. С мая этого года стоимость найма загородного жилья начала увеличиваться, и по итогам первого полугодия средняя ставка по стране показала положительную динамику. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир», изучив ситуацию в 83 регионах.

В Новосибирской области рост оказался значительно выше среднероссийского. Если в целом по РФ аренда домов подорожала на 2,9% (до 47,7 тыс. рублей в месяц), то в регионе этот показатель составил 16,1%. Сейчас средняя стоимость аренды частного дома здесь достигает 46 941 рубля в месяц.

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Участникам СВО в Новосибирске помогут выйти на потенциальных работодателей

Автор: Юлия Данилова

Проект, направленный на профессиональную ориентацию, обучение и трудоустройство жителей Новосибирской области, расширяется. Как отметила депутат Законодательного собрания Наталия Безрученкова, сегодня рынок труда региона остается напряженным из-за низкого уровня безработицы. По ее словам, в Новосибирской области показатель составляет 2,4%, тогда как в среднем по России — 2,2%, по Сибирскому федеральному округу — 2,26%.

По мнению парламентария, личное взаимодействие работодателей с соискателями позволяет эффективнее закрывать вакансии, чем исключительно дистанционные форматы.

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Список открытых пляжей в Новосибирске опубликовали спасатели

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области за неделю на водоемах погибли пять человек. Среди них — двое подростков, которых находились у воды без присмотра взрослых. Трагические случаи происходят в местах, где купание запрещено или не оборудовано. В трех из пяти случаев за неделю погибшие мужчины, вероятно, были пьяны. Двое утонувших подростков находились на водоемах без присмотра взрослых, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве предупредили, что на данный момент в области официально работают 18 пляжей, где дежурят спасатели, которые в случае опасности могут помочь  утопающему. Здесь также проведено обследование дна на предмет безопасности.

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Общество

Счета за электричество у новосибирцев выросли вдвое из-за жары и кондиционеров

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