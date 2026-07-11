Счета за электричество у новосибирцев выросли вдвое из-за жары и кондиционеров

Жители Новосибирска в первой декаде июля получили платёжки за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в июне. Многие отметили существенное увеличение сумм, выставленных энергетиками за электроснабжение. Это связано с аномальной жарой, которая стояла в городе весь июнь. Все, у кого установлены кондиционеры и сплит-системы, пользовались этой техникой в ежедневном режиме, делая лишь краткие перерывы.

— В мае мы нажгли 279 кВт. Семья из четырёх человек, постоянно кто-то дома — дети-школьники. В июне в таком же режиме потраченное электричество составило 450 кВт. Если в мае я заплатил за свет 1000 рублей, то за июнь — 1800. У нас не самая большая двухкомнатная квартира и не самый мощный кондиционер. Окна выходят на северную сторону, но даже мы постоянно находились с включённым кондиционером, иначе находиться в квартире было невозможно. Выключали его только в ночные часы и на проветривание, так что он работал практически постоянно, — рассказал Infopro54 житель Октябрьского района Константин.

Владельцы больших квартир устанавливают, как правило, два – три кондиционера. И счета за электричество в последний месяц у них выросли кратно.

— Четырехкмомнатная квартира у нас в новом доме, и без кондиционеров нам в такую жару не выжить. Мама у меня сердечник, она нормально себя чувствует, если дома около 22 градусов. Когда она не на даче, кондиционер в ее комнате всегда включен. Мы с мужем работаем и дома к вечеру появляемся, дети были в лагере в июне. Но и в таком, не максимальном, режиме, мы нормально так нажгли света: вместо майских 1500 рублей, за июнь надо заплатить 3107 рублей, — говорит жительница Ленинского района Светлана.

Владельцы климатической техники отмечают, что рост электропотребления сопоставим с холодными периодами, когда отопление в городе ещё не включено, но уже наступает похолодание и все включают обогреватели. Сейчас ситуация аналогичная, только температурные значения и цели другие — слишком жарко, и нужно охлаждать воздух.

Наблюдения жителей подтверждают и энергетики: в июне в Новосибирской области был поставлен рекорд летнего энергопотребления — это как раз связано с использованием систем охлаждения воздуха.

По данным Новосибирского гидрометцентра, июнь 2026 года стал самым жарким на юге Западной Сибири за весь период инструментальных наблюдений и обошёл предыдущего лидера — 2012 год — на 0,5–2 градуса.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске из-за длительной жары вырос спрос на ручные мини-вентиляторы.