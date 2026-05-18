У потребителей электричества в России хотят изымать неиспользуемые мощности

Правительство России хочет ввести механизм ревизии максимальной сетевой мощности крупных потребителей (свыше 670 кВт). Как сообщил «Коммерсант», со ссылкой на свои источники, компаниям предлагают оставлять мощность, равную максимальной загрузке за предыдущие пять лет плюс резерв в 20%. По итогам ревизии с потребителями будут перезаключать документы о технологическом присоединении (ТП). Кроме того, у новых потребителей планируют изъять мощность, которой они три-пять лет не пользовались. Особый порядок определения максимальной мощности предлагается сохранить для жилого фонда и специальных служб и ведомств.

По данным федерального издания, в «Россетях» хотят использовать невостребованный резерв вместо строительства новых электросетей.

Независимый эксперт энергорынка Сергей Бухаров пояснил редакции Infopro54, что тема ревизии присоединенной мощности потребителей обсуждается уже 15 лет.

— Изначально предполагалось, что в результате произойдет перераспределение тарифной нагрузки между потребителями, но в целом тарифное давление на них снизится. Постановление правительства для этого не нужно. Это могут сделать сами сетевые организации совместно с регуляторами. Постановление правительства потребовалось для того, чтобы ограничить потребителей в возможности получать тот максимальный объем электрической энергии, который зафиксирован в договорах о технологическом присоединении. При этом это право потребителями ранее было оплачено, — комментирует собеседник редакции.

По его словам, фактически речь идет о том, чтобы «Россети» получили дополнительный доход.

— Как это скажется на потребителях Сибири сказать трудно. Прежде всего потому, что перспективы принятия такого постановления в настоящий момент неоднозначны. Информация о том как может измениться тариф на услуги по передаче электрической энергии или стоимость платы за технологическое присоединение к электрическом сетям отсутствует и неизвестно делались ли такие расчеты, а если делались, то насколько они корректны. Вопрос о величине неиспользуемой присоединенной мощности нужно задавать сетевым организациям, но очевидно, что ситуация отличается от потребителя к потребителю — где-то запас есть, но чаще всего нет, — констатирует Сергей Бухаров.

Напомним, в январе 2025 года на совещании у полпреда президента по СФО отмечалось, что энергодефицит на фоне роста майнинга может ударить по всем регионам Сибири.

В октябре ФАС предложил снизить с 2027 года диапазон социальной нормы потребления электроэнергии для населения.

Ранее редакция сообщала о том, что более 20% майнинговых ферм, выявленных в Сибири, нашли в Новосибирской области. По этому показателю регион занял девятое место в России. Один новосибирский майнер «накрутил» электроэнергию на 100 миллионов рублей.