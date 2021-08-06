На берегу Берди появится свой мини-Алтай со сплавами и глэмпингом

Сейчас уже ведутся проектные работы по созданию в Маслянинском районе на берегу Берди туристического парка «Хомутина», который будет в себя включать глэмпинги, инфраструктуру для занятий спортом, проведения фестивалей и просто условий для работы на удалёнке. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС рассказала директор центра развития туризма Маслянинского района Елена Воротникова. По её словам, проект предполагается реализовать к 2024 году в рамках государственно-частного партнёрства. Часть денег уже вложили федеральный Минсельхоз и правительство Новосибирской области, предполагается участие частного инвестора. Расчетный объём инвестиций в парк директор центра не озвучивает, однако сообщает, что речь идет о десятках миллионах рублей. Кроме того, инициаторы проекта не исключают, что на создание «Хомутины» будут привлекаться средства через госпрограммы.

— Будет всё для современного комфортного отдыха, — рассказывает Воротникова. — Мы уже запустили первую очередь — точку сплавов.

— Возвышенность в Маслянино напоминает алтайские ландшафты, — говорят инициаторы проекта. — Так как есть река и природная возвышенность, там можно организовывать как раз и конные маршруты, устроить тарзанки. На правом берегу равнинная местность подходит для остальной инфраструктуры — объектов капитального строительства, кемпингов, фестивальных площадок. На самом деле — это мини-Алтай. Дорога туда из Новосибирска занимает 2 часа, до Алтая — 6 часов. А что касается природы — гор, рек, озёр, полей, лесов — в Маслянино все один к одному с Алтаем.

Главной визитной карточкой будущего парка станет его сходство с природой Алтая.

Природный парк предполагается дополнить проектом агротуризма

— В этом парке будут задействованы сельские жители, — говорит Воротникова. — Туристам нужно постоянно обеспечивать питание. Рядом пасека, там будет развиваться агротуризм. На месте дома пасечника будет создаваться большая агроусадьба, там можно будет пожить, помочь фермеру поухаживать за животными.

Ранее проект выступал в качестве претендента на президентский грант по направлению молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», однако не получил поддержку. Как сообщается на сайте фонда президентских грантов, запрашиваемая в 2019 году сумма гранта составляла 1 млн. руб.

Напомним, уже несколько лет Новосибирская область пытается привлечь инвесторов еще под один проект в Маслянино — горно-лыжный комплекс «Салаир».