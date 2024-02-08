«Потушили за 10 минут»: пожар в квартире унес жизни двух человек в Новосибирске

Поздно вечером, 7 февраля, произошел пожар в одной из квартир жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска.

— К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в квартире на 4 этаже девятиэтажки было задымление, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

Спасатели вынесли из квартиры двух мужчин в возрасте 50 и 59 лет. Они уже не подавали признаков жизни. Врачам скорой оставалось только констатировать их смерть.

Пожар ликвидировали за 10 минут.

В квартире повреждена мебель на площади 2 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.

Сотрудники МЧС напомнили, о том, что на первом месте среди причин возгораний находится неосторожное обращение с огнем. Только за январь этого года в Новосибирской области при пожарах, произошедших из-за курения, погибли 4 человека.

Ранее редакция сообщала о том, что житель многоэтажки поджег корреспонденцию у лифта в Новосибирске.