«Потушили за 10 минут»: пожар в квартире унес жизни двух человек в Новосибирске

Поздно вечером, 7 февраля, произошел пожар в одной из квартир жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска.
— К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в квартире на 4 этаже девятиэтажки было задымление, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
Спасатели вынесли из квартиры двух мужчин в возрасте 50 и 59 лет. Они уже не подавали признаков жизни. Врачам скорой оставалось только констатировать их смерть.
Пожар ликвидировали за 10 минут.
В квартире повреждена мебель на площади 2 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.
Сотрудники МЧС напомнили, о том, что на первом месте среди причин возгораний находится неосторожное обращение с огнем. Только за январь этого года в Новосибирской области при пожарах, произошедших из-за курения, погибли 4 человека.
Ранее редакция сообщала о том, что житель многоэтажки поджег корреспонденцию у лифта в Новосибирске.
Фото с сайта МЧС по Новосибирской области
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