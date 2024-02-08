Сдвинули бегемотика: началось общественное обсуждение знаменитого лозунга в Новосибирске

Началось общественное обсуждение знаменитого стенда с лозунгом «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что» на улице Петухова в Новосибирске.
Достопримечательность не соответствует новым требованиям.
— Ну, сдвинули бегемотика. Поддержите, — говорится в сообщении депутата Совета депутатов Светланы Каверзиной.
Обсуждения закончатся 22 февраля.
Вопрос об узаконивании стенда рассмотрит художественный совет. Если большинство голосов будет положительным, объект внесут в официальный городской реестр — без разрешения экспертов мэрии его нельзя будет изменить или демонтировать.
Ранее редакция сообщала о том, что легендарный стенд хотят взять под охрану от застройщика в Новосибирске.
Фото с сайта prawdom.ru
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru