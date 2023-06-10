Повар в летнем лагере в Новосибирске за месяц может заработать более 200 тысяч рублей

В Новосибирске повар столовой в летнем лагере на берегу Обского моря может получать 208 тыс рублей за вахту. От повара требуется приготовление горячих и холодных блюд, супов, гарниров, салатов. Работодатель рассматривает соискателей с опытом работы на аналогичной должности и ответственным отношением. Об этом сообщает сервис Работа.ру в своем исследовании.

Вторым в рейтинге самых высоких зарплат июня идет водителя-дальнобойщика категории Е с заработком до 190 тыс рублей. Он должен выполнять регулярные междугородние грузоперевозки с соблюдением графика доставки грузов, контролировать размещение груза в автомобиле и оформлять сопроводительную документацию. По требованиям работодателя дальнобойщик должен иметь стаж вождения не менее 2 лет, водительское удостоверение категории CE и карту тахографа СКЗИ.

А закрывает тройку лидеров закрывает сварщик НАКС ручной сварки строительных конструкций может зарабатывать от 120 тыс рублей. Кандидат должен иметь опыт работы от 3 лет, квалификацию не ниже 5 разряда, удостоверение НАКС, а также уметь варить по УЗК. Работодатель предоставляет питание и жилье, а также выдает спецодежду.

Напомним, что среди актуальных вакансий, предлагаемым подросткам для временного заработка в период летних каникул — курьер, HR-менеджер, офис-менеджер, помощник SEO-специалиста, почтальон, администратор проката велосипедов, промоутер в модельную школу. Вилка нижней планки зарплат по данным вакансиям составляет от 20 до 100 тыс руб. на руки. При этом к работодателям законодательно предусмотрены ещё ряд необходимых требований при трудоустройстве несовершеннолетних.

Ранее редакция сообщала о том, что рестораны Сибири будут прирастать школьной столовой.