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Восемь оркестров на День города в Новосибирске обойдутся в 18 млн рублей

  • 10/06/2023, 11:50
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Восемь оркестров на День города в Новосибирске
В Новосибирск приедут оркестры из Донецка, Луганска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани, Хабаровска, Барнаула и Кызыла.

В праздновании Дня города примут участие восемь музыкальных коллективов из разных городов страны. МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ» готово заплатить за это 18,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В Новосибирск приедут оркестры из Донецка, Луганска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани, Хабаровска, Барнаула и Кызыла.

Отмечается, что артистам забронируют и купят билеты в Новосибирск и обратно, организуют трансфер из аэропорта Толмачево к месту проживания и обратно, а также экскурсии по городу. А из Кызыла в Новосибирск привезут 24 коня вместе с кормом.

Напомним, что салюта на День Города в Новосибирске не будет. Вместо него предлагается оригинальная альтернатива.

— Возможно, проплывёт торт, но не настоящий торт, который, когда причалит к берегу мы будем резать. Это будет искусственный торт. Он будет очень красивый как подарок городу и будет с небольшим фейерверком не в небо, с самой платформы, — рассказывала вице-мэр Анна Терешкова.

Что касается салюта, то, как напоминает вице-мэр, в настоящее время салют допустим только в День Победы.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии показали дизайн сувениров на День города.

Фото: pixabay — Ri_Ya

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Рубрики : Культура Город

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Теги : оркестр в Новосибирске день города 130 лет Новосибирску


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