В ПФР разъяснили, кто имеет право на получение 14 тысяч рублей

Россияне, выполнившие определенные условия, смогут получить дополнительные средства в размере 14 103 рублей. Об этом сообщает ГЛАС.ru.

Согласно законодательству, ежемесячное пособие могут получать граждане России, которые имеют на своём иждивении нетрудоспособных членов семьи.

В ПФР рассказали, что если таких лиц содержат пенсионеры, которым уже исполнилось 80 лет, то на одного иждивенца им выплачивают 14 103 руб. в месяц. То же самое касается инвалидов I группы, содержащих таких лиц.

Сумма выплат также зависит и от количества иждивенцев. Если в семье 2 таких члена, то в месяц ему выплачивают по 16 118 рублей, 3 — 18 133 рубля.

Надбавка действует во всех регионах России.

Пенсионный фонд России (ПФР) является одним из трех государственных внебюджетных фондов, на которые возложены функции по обязательному социальному страхованию. Фонд выступает ключевым социальным институтом страны и крупнейшей федеральной системой оказания государственных услуг в области социального обеспечения.

2,5 тысячи подразделений и более 100 тысяч специалистов ПФР обеспечивают работу пенсионной системы страны на федеральном и региональном уровнях.

ПФР является участником Государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Предоставление материнского капитала (средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки) предусмотрено национальным проектом «Демография».