«Ростелеком» научит школьников Новосибирска киберэтике

Цель акции — подготовить детей к жизни в цифровом мире и научить их правильному поведению в Сети.

«Ростелеком» проводит «Месяц киберэтики» как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде в поддержку хартии «Цифровая этика детства», которая определяет стандарты для работы по созданию безопасной интернет-среды. На первом уроке специалисты компании рассказали ученикам 5-6 классов о правильном поведении в социальных сетях, отметили важность установки антивирусов и обратили внимание на аккуратное использование банковских карт.

«Цифровой мир дает нам неограниченные возможности, но в то же время таит множество опасностей. Наша кибербезопасность зависит от нас самих и от наших детей. Вот почему особое внимание стоит уделять обучению кибергигиене в школах и вузах, чтобы воспитывать эти навыки со школьной скамьи», — отметил Денис Баскаков, директор по развитию бизнеса единого центра компетенций «Восток» компании «Ростелеком-Солар».

С 14 марта ученики «Горностая» на классных часах также знакомятся с видеороликами по кибербезопасности, которые посвящены распространенным виртуальным угрозам. Шесть мини-фильмов рассказывают о том, как правильно вести себя в той или иной ситуации, которая может произойти в виртуальной реальности. Например, в ролике «Ты не один» ребенок узнает, как реагировать на проявления кибербуллинга, а в истории «Лучший подарок» ребят учат распознавать мошенников.

«Цифровое образование стремительно захватывает пространство вокруг нас, поэтому просветительство в этом направлении позволяет получить новые знания и навыки для безопасности в Сети. Детям, в свою очередь, интересно общаться с экспертами в области IT, потому что так они не только учатся, но и узнают о перспективных профессиях будущего», — сказала Ирина Путинцева, директор образовательного центра «Горностай».

Ожидается, что один из уроков для учеников «Горностая» проведет министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. А завершится «Месяц киберэтики» квизом на тему информационной безопасности, его победители получат сертификаты на обучение в образовательном сервисе «Лицей» от «Ростелекома». В конце акции в библиотеку учебного заведения также передадут первое издание книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», в которой рассказывается о правилах поведения в интернете. Книга подготовлена при участии экспертов компании «Ростелеком-Солар» и доступна по ссылке.