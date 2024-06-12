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Повторный аукцион объявлен на строительство станции водозабора в Каргате Новосибирской области

  • 12/06/2024, 10:04
Автор: Оксана Мочалова
Повторный аукцион объявлен на строительство станции водозабора в Каргате Новосибирской области
Цена контракта — 225 млн рублей.

В Новосибирской области объявлен повторный аукцион на строительство первого этапа группового водозабора и станции водоподготовки в городе Каргат Новосибирской области. Первый был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику необходимо построить объекты водоснабжения и канализации. Заказчиком выступает администрация города Каргата.

В перечень работ входят: подготовительные и земляные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций, монтаж технологического оборудования, а также устройство наружных сетей канализации и водоснабжения.

Строительство должно вестись с 16 августа 2024 года по 15 ноября 2025 года. Весь период разделен на восемь этапов.

Начальная цена контракта — 225 млн рублей. Источник финансирования — бюджет города Каргата.

Заявки принимаются до 19 июня.

135 новых объектов водоснабжения построят в Новосибирской области

135 новых объектов водоснабжения построят в Новосибирской области

Напомним, по региональной госпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» за счет субсидий из регионального бюджета до 2026 года на территории региона будет построено 135 объектов водоснабжения и водоотведения (водозаборных скважин, водопроводных сетей, станций водоподготовки и др). В 2024 году общее финансирование работ по строительству объектов водоснабжения и водоотведения составит 5 млрд 082,4 млн рублей.

Большая станция водоочистки появится в городе Барабинск. Аукцион по ней уже объявлен. Цена контракта — 1,2 млрд рублей.

В Чановском районе будет проведена реконструкция и строительство объектов водоснабжения в п. Новояркуль, а также начнут реконструкцию главного объекта, позволяющего обеспечить население районного центра качественной питьевой водой —  водовода от насосно-фильтровальной станции (НФС) п. Новояркуль до р.п. Чаны.

Также запланирована реконструкция водопроводной сети села Ленинское, Морского сельсовета, строительство водопровода от сетей Горводоканала до станции Мочище, насосная станция и система хозяйственно-бытового водоснабжения села Марусино, водозаборная скважина и модульная станция водоподготовки, регулирующий резервуар в селе Верх-Ирмень, реконструкция водопроводных сетей в поселке Пятилетка и рабочем поселке Дорогино Черепановского района.

По информации, размещенной на сайте госзакупок, пока ни по одному из контрактов, которые были объявлены ранее, договоры не заключены. Часть аукционов находится на стадии приема заявок, некоторые были признаны несостоявшимися (из-за отсутствия заявок или отклонения заявок участников).

Ранее редакция сообщала, что роботы вышли на оценку теплосетей Новосибирска.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирская область

Теги : водоснабжение аукцион


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