Роботы вышли на оценку теплосетей Новосибирска

С сегодняшнего дня ООО «Новосибирская теплосетевая компания» начала обследование теплосетей города с помощью роботов. Всего за сезон робот обследует 32,5 км теплосетей Новосибирска. Из них 27 км в левобережной части города, 5,5 км – на правом берегу.

— Для этого нам нужно будет вновь отключить горячее водоснабжение, так как внутритрубную диагностику нельзя совмещать с гидравлическими испытаниями. Уведомления о проведении этой работы будут направлены потребителям, — пояснял на оперативном совещании в правительстве региона директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Лузанов. — Надеемся на то, что потребители, общественность отнесутся к этому с пониманием, так как эта работа направлена на повышение надежности теплосистемы.

На первом этапе, с 15 по 24 мая, в контуре отключения горячего водоснабжения для диагностики при помощи робота будут находиться следующие дома, расположенные на правом берегу:

Фрунзе: 53, 55, 57, 49, 49/1, 49/2, 51;

Ломоносова: 59, 61, 66, 68, 56/1, 55;

Крылова: 48, 64а, 64б;

Ипподромская: 21, 19;

Державина: 59, 61, 70, 50.

На левом берегу в мае робот будет работать на теплотрассах по улицам Ватутина (с 18.05 по 1.06) и Пархоменко (с 26.05 по 19.06).

По словам директора ООО «НТСК» Максима Рябенко, аренда таких роботов довольно дорогостояща, но после анализа результатов этого сезона компания может принять решение о покупке данных инструментов диагностики.

Ранее редакция сообщала о том, что в некоторых районах Новосибирска этим летом горячую воду будут отключать дважды.