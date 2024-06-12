Более 13 млн рублей требует с концессионера поликлиник Минздрав Новосибирской области

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление от регионального Министерства здравоохранения к ООО «Седьмая концессионная компания». Сумма исковых требований — 13,4 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Заявление пока не принято в производства. Причина обращения в суд пока также неизвестна.

Стоит отметить, что это уже не первое обращение Минздрава Новосибирской области в Арбитражный суд. Первое исковое заявление от министерства к ООО «Седьмая концессионная компания» о взыскании неустойки в размере 54,6 млн рублей за нарушения сроков реализации концессионного соглашения было подало 8 августа 2022 года. 2 июня 2023 года суд частично удовлетворил требования Минздрава и принял решение о взыскании штрафа в размере 600 тысяч рублей. В остальной части исковых требований было истцу было отказано.

В апреле текущего года Верховный суд (ВС) России отказал Минздраву Новосибирской области в удовлетворении требований о передаче материалов дела Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Второй иск от Минздрава поступил в Арбитражный суд 14 апреля 2023 года. Министерство требовало «разработать и предоставить на согласование перечень ключевых этапов строительства, соответствующих в части сроков, порядка реализации мероприятий по строительству согласованным сторонами соглашения графикам строительства, проектной документации и требованиям соглашения, а также согласовать в порядке, предусмотренном соглашением указанный перечень ключевых этапов строительства». Еще одним требованием было заключение дополнительного соглашения.

— Возражая по указанному требованию, ответчик указал, что редакция дополнительного соглашения от 16.03.2023 №01-09/5798/24 предложенная истцом предусматривает недопустимые, заведомо невыгодные ответчику изменения в соглашении. Так, истец через суд фактически понуждает ответчика изменить срок направления графиков строительства на согласование таким образом, чтобы на стороне последнего образовалась просрочка исполнения, однако ответчик полагает, что указанное недопустимо в силу пункта 3 статьи 3 Закона №224-ФЗ, статей 421, 451 ГК РФ, — говорится в материалах дела.

Суд с этими доводами согласился и в октябре 2023 года в удовлетворении исковых требований Минздраву отказал. Седьмой арбитражный апелляционный суд в январе текущего года оставил это решение в силе. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 30 мая пришел к такому же решению.

22 мая 2024 года Минздрав Новосибирской области подал очередное исковое заявление. Оно принято к производству. Назначена дата предварительного судебного заседания.

Напомним, соглашение о строительстве ГЧП семи поликлиник Минздрав Новосибирской области и «Седьмая концессионная компания» заключили в 2019 году. Первоначально планировалось ввести их в эксплуатацию в 2022, однако строительство первых трех началось только в октябре 2021 года. В 2022 году, по данным КСП, за счет пересчета сметной стоимости стоимость медучреждений выросла на 35%, хотя их характеристики не менялись. Стоимость объектов выросла с 7,8 до 21,3 млрд рублей.

В марте 2024 инспекция выдала разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.). В конце мая было объявлено о том, что готовится ко вводу в эксплуатацию здание городской клинической поликлиники №2 в Октябрьском районе (рассчитана на 967 посетителей за смену).

В июне глава Госстройнадзора по Новосибирской области Алексей Нечунаев сообщил, что специалисты ведомства выявили нарушения при строительстве пяти из семи поликлиник.

Ранее редакция сообщала, что в группе «ВИС» прокомментировали отказ ФАС о внесении изменений в действующее концессионное соглашение по строительству четвертого моста в Новосибирске. В компании считают, что сложившаяся ситуация в концессионном проекте практически тупиковая.