Повторный тендер на проектирование сетей в «Смарт-Сити» объявили в Новосибирске

В Новосибирской области ищут подрядчика для проведения инженерных изысканий и разработки проекта инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры инвестиционного проекта «Территория инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск». Заказчиком выступает АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АРЖС, принадлежит правительству региона).

Победителю предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию для строительства улично-дорожной сети КРТ, водопровода, канализации и внутриквартальных магистральных теплосетей, а также канализационной насосной станции и локальных очистных сооружений поверхностного стока.

Начальная цена контракта — 174,6 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 30 апреля 2026 года.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка АРЖС найти подрядчика по разработке проектной документации для Смарт-Сити. В феврале были подведены итоги аукциона стоимостью 652,4 млн рублей. Согласно тендерной документации, подрядчику предстояло не только разработать, но и построить сети. Торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Напомним, общая площадь первой очереди микрорайона «СмартСити», который будет создан до 2035 года в Советском районе города Новосибирска, составляет 178 Га. На территории 46,7 га предполагается возведение многоквартирных домов, строительство трех детских садов, двух школ, спортивных объектов и объекта здравоохранения. В «СмартСити» также планируется создание высокотехнологичной научно- производственной зоны площадью 14,6 Га и общественно-деловых пространств площадью 16 Га. На территории около 40 га планирует создание парковой зоны.

Ранее редакция сообщала, что «СмартСити» в Новосибирске переименуют в «Интеград». Аналитики Commonwealth Partnership завершили проработку проекта комплексного развития территории.