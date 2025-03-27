Новосибирцы в среднем за год купили более 70 литров пива на человека

Реализация пива (сидра, пуаре, медовухи) на душу населения в Новосибирской области в 2024 году составила 70,3 литра. Это на 15,3% больше, чем годом ранее. По продажам пива регион находится на третьем месте в округе. На первом Республика Хакассия — 91,6 литров (+ 4,4%), на втором Томская область — 71,1% (+11.4%). Рекордсменом по приросту покупок пива стал Красноярский край — 23,8% (70,1 литр на душу населения), констатировали аналитики FinExpertiza.

Водки за год в Новосибирской области было продано 4,4 литра на душу населения (+2,5%), винодельческой продукции — 5,7 литра (+2,3%). По продажам водочной продукции лидирует Республика Алтай – 6,5 литров, на втором месте Иркутская область — 6 литров. Новосибирск ближе к концу списка.

По продаже винодельческой продукции регион в лидерах в округе. На втором месте Красноярский край — 5,6 литра (+2%), на третьем Иркутская область — 5,4 литра (+0,5%).

Крепких напитков, за исключением водки (коньяк, ликероводочные изделия, виски, ром, джин, текила и прочие), в регионе было продано за год 2,7 литра на человека (+15,1%). По физическому показателю продаж таких напитков в округе лидирует Красноярский край — 3,1 литр (+13,7%). По темпам роста продаж в лидерах Алтайский край — 21,4% (2,4 литра).

Напомним, по данным Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ, за 2024 год объем нелегального рынка в Новосибирской области снизился с 9% до чуть более 2%. Несмотря на это, по оценкам Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля в целом по СФО, сегмент нелегального рынка пива остается стабильным на протяжении последних нескольких лет — около 20%. Эксперты уверены, что этому способствуют высокая зарегулированность пивоваренной отрасли, сложность и дороговизна соблюдения требований закона для некоторых производителей и продавцов, и недостаточная эффективность контрольно-надзорной деятельности.

Напомним, с 1 января 2025 года были проиндексированы акцизные ставки на этиловый спирт, крепкий алкоголь, сидр, медовуху, пиво и сладкие напитки. Цены на водку и коньяк в новом году выросли на 17%.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске заменяют европейское вино местными и импортными альтернативами.