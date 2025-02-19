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Желающих разрабатывать инфраструктуру «Смарт-Сити- Новосибирск» не нашлось

  • 19/02/2025, 10:30
Автор: Оксана Мочалова
Желающих разрабатывать инфраструктуру «Смарт-Сити- Новосибирск» не нашлось
Начальная цена аукциона составляла 650 млн рублей

В Новосибирске подведены итоги аукциона на разработку проекта и строительство инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры инвестиционного проекта «СмартСити-Новосибирск». Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Аукцион признан несостоявшимся, так как на участие в нем не было подано ни одной заявки.

Начальная цена контракта составляла 652,4 млн рублей. На эти деньги подрядчик должен был выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию для строительства улично-дорожной сети КРТ, водопровода, канализации и внутриквартальных магистральных теплосетей, канализационной насосной станции, локальных очистных сооружений поверхностного стока. Кроме того, контракт включает строительство канализационной насосной станции и очистных сооружений.

Документация должна была пройти госэкспертизу и быть готова не позднее 3 февраля 2026 года. Срок строительства объектов — лето 2027 года.

Напомним, общая площадь первой очереди микрорайона «СмартСити», который будет создан до 2035 года в Советском районе города Новосибирска, составляет 178 Га. Проект комплексного развития территории курирует АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АРЖС, принадлежит правительству региона). На территории 46,7 га предполагается возведение многоквартирных домов, строительство трех детских садов, двух школ, спортивных объектов и объекта здравоохранения. В «СмартСити» также планируется создание высокотехнологичной научно- производственной зоны площадью 14,6 Га и общественно-деловых пространств площадью 16 Га. На территории около 40 га планирует создание парковой зоны.

Первые участки под застройку «СмартСити» «АРЖС НСО» планировало выставить на торги к концу 2024 года. В июне 2024 года стало известно, что в «СмартСити» увеличили площадь зеленых зон.

Ранее редакция сообщала, что участки в «Устье реки Иня» планируют выставлять на торги в 2025 году. По данным Минстроя, речь может идти о конце первого квартала.

Источник фото: freepik.com, автор- fanjianhua

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : Смарт Сити КРТ


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