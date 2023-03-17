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Повышение призывного возраста может повлиять на развитие дедовщины в армии

  • 17/03/2023, 12:33
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повышение призывного возраста
А также привести к проблемам в семьях, считает Глава комитета солдатских матерей Новосибирской области.

Председатель Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Ольга Головина в беседе с КП-Новосибирск сообщила, что законопроект нуждается в доработке.

По ее словам, в том виде, в каком сейчас рассматривает законопроект о повышении призывного возраста Госдума, может привести к проблемам в семьях и армии.

Напомним, что, согласно документу, со следующего года верхнюю границу призывного возраста планируют поднять с 27 до 30 лет.

Ольга Головина уверена, что большинство мужчин в 28 – 30 лет уже имеют семью и стабильную работу, а уход в армию может стать причиной уменьшения дохода его семьи, конфликтам и разводам.

Кроме того, повышение призывного возраста может повлиять на развитие дедовщины в армии, добавила Глава Общероссийской общественной организации.

Ранее редакция сообщала, что, в соответствии с новым проектом закона, на военную службу в 2024 году будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025-м — с 20 до 30, в 2026-м — с 21 до 30 лет.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : служба в армии повышение призывного возраста комитет солдатских матерей законопроект дедовщина Госдума


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