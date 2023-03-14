Госдума рассмотрит законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет

Таким образом, в соответствии с новым проектом закона, на военную службу в 2024 году будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025-м — с 20 до 30, в 2026-м — с 21 до 30 лет.

При этом граждане в возрасте 18-21 год смогут проходить срочную службу по желанию.

Данная инициатива призвана дать возможность школьникам и студентам не ходить в военные комиссариаты для получения отсрочек.

Вместе с тем, граждане, у которых есть отсрочки от призыва на военную службу по действующему сейчас законодательству, смогут ими воспользоваться до истечения срока их действия или до исчезновения оснований.

Авторы законопроекта утверждают, что нововведение поможет гражданам получать среднее общее, среднее профессионального или высшее образование.

Кроме того, предложение позволит сократить расходы на медицинское освидетельствование призывников в год на сумму более 639 млн руб.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2024 года, уточнили в пресс-службе Госдумы.

Ранее редакция сообщала, что штрафы за продажу лекарств без рецептов могут вырасти до 200 тысяч рублей.

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