Повышение зарплаты бюджетникам и поддержка строительства метро: Андрей Травников обозначил важнейшие поправки в бюджет

Городу Новосибирску будут выделены средства на проектирование продолжения строительства Дзержинской линии метрополитена. Законодательное Собрание единогласно проголосовало за изменения в двух чтениях.

«Возможность продолжения строительства будет зависеть от хода проектирования, но поддержка со стороны областного бюджета оказана, решение принято, – подчеркнул Губернатор Андрей Травников. – Главная задача – серьёзно к этому подойти: техзадание, ход проектирования, прохождения экспертизы. Если всё удастся завершить, то перспектива начала строительства уже достаточно определённая», – пояснил глава региона.

С докладом о внесении изменений в закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»» перед депутатами Законодательного Собрания выступил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Содокладчиком выступил председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Фёдор Николаев.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что в закон о бюджете внесено много изменений, на которые стоит обратить внимание.

«Так же, как и в прошлом году, мы предусматриваем необходимые ресурсы для повышения заработной платы для бюджетников неуказных категорий дважды. Мы делали это в прошлом году в июле и в октябре в связи с тем, что инфляция была выше плановой. На сегодняшний день сигнал Центробанка – в 2023 году инфляция тоже будет выше, чем было заложено в параметры бюджета. Соответственно, мы повышаем в первый раз зарплату бюджетников этим летом, и предусматриваем повышение зарплат с 1 октября, с учётом уточнения цен и прогноза инфляции. Если говорить более точно, мы ориентируемся не на инфляцию, а на рост зарплаты указных категорий. Напомню, их зарплаты повышаются вслед за средней зарплатой по региону. Темпы роста номинальных доходов жителей Новосибирской области в этом году превышают инфляцию, соответственно, ресурсы для всех бюджетников мы также закладываем. Традиционно, внесён необходимый пакет поправок для введения в эксплуатацию всех объектов, которые сегодня строятся. Работы на некоторых объектах идут с опережением сроков. Мы не один раз призывали подрядчиков – стройте вперёд, возможности приблизить финансирование мы найдём. В частности, поликлиника в Краснообске строится с опережением графика, а потому предусмотрено опережающее финансирование», – пояснил глава региона.

Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив особо отметил: изменения в бюджет приняты единогласно. «207 поправок поступили в Законодательное Собрание. Уже прозвучало, что основное – это заработная плата, достройка всех объектов, где-то с опережением. Есть некоторые изменения по проектированию, по софинансированию программы комплексного развития сельских территорий. Ещё раз благодарю всех депутатов за консолидированную позицию и единогласное решение».

По результатам предлагаемых изменений, объём расходов областного бюджета 2023 года составит 323,7 млрд рублей.